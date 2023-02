Atalanta, rottura del crociato per Hatebour: stagione finita

Tegola per l’Atalanta, che perde fino alla fine della stagione il terzino destro olandese Hans Hatebour, in virtù di un infortunio rimediato contro la Lazio. La squadra bergamasca, che ha vinto la gara per 2-0 grazie alle reti di Zappacosta e Hojlund, ha dovuto fare a meno del suo terzino che, durante la gara, si è infortunato dovendo abbandonare il terreno di gioco prematuramente; dagli esami strumentali effettuati è emersa la conferma alle sensazioni negative della vigilia: per Hatebour c’è rottura del crociato. Il terzino potrà operarsi ma, per lui, la stagione di Serie A è già finita.

Il comunicato ufficiale dell’Atalanta sull’infortunio di Hatebour

L’infortunio di Hans Hatebour è stato comunicato dall’Atalanta attraverso il proprio canale ufficiale, in cui ha chiarito che il terzino destro olandese dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico a causa del suo infortunio, rimediato contro la Lazio. Di seguito, viene indicato il comunicato ufficiale dell’Atalanta:

Atalanta B.C. comunica che nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 febbraio, Hans Hateboer è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali e a consulenza specialistica che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nella giornata di domani il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione artroscopica da parte del Professore Pierpaolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma”.

Chi sostituirà Hatebour all’Atalanta?

Con l’infortunio di Hans Hatebour fino alla fine della stagione e la cessione di Zortea, nel calciomercato invernale, al Sassuolo, l’Atalanta potrebbe affrontare dei problemi in virtù della mancanza di terzini che possano sostituire adeguatamente l’olandese; attualmente, l’Atalanta può contare su Zappacosta, Maehle e Ruggeri sulla sinistra, oltre che su Soppy sulla destra. Possibile che sia l’ex Udinese ad essere il naturale ricambio di Hatebour, per quanto Gian Piero Gasperini potrebbe anche optare un cambio di posizione, con Maehle che sostituirebbe Zappacosta a sinistra e quest’ultimo che andrebbe a occupare la fascia orfana di Hatebour.