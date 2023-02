Tennis, ATP Montpellier: Jannik Sinner batte Cressy in due set e vince il primo titolo 2023

Un Jannik Sinner assolutamente inarrestabile è quello che ha battuto, in due set, lo statunitense Maxime Cressy nella finale dell’ATP di Montpellier; il torneo francese è stato assolutamente dominato dal tennista altoatesino che, dopo aver esordito ai quarti di finale contro il connazionale Lorenzo Sonego, ha conquistato tre vittorie di livello, riuscendo a vincere il titolo 250 in Francia. Al di là dei punti importanti in classifica, la vittoria del tennista italiano regala anche un titolo in più in carriera e un’importante spinta morale per un 2023 che potrebbe rappresentare l’anno della definitiva consacrazione.

La vittoria di Jannik Sinner contro Cressy in due set

Pochi, pochissimi problemi sono quelli che Jannik Sinner ha dovuto affrontare nella finale dell’ATP di Montpellier 2023, che l’ha visto vincere in due set con il punteggio di 7-6, 6-3. Spesso in grado di difendersi perfettamente, il tennista altoatesino non ha forzato mai particolarmente la mano, strappando il servizio all’avversario nel penultimo game del match e dominando, senza se e senza ma, il secondo parziale perdendo pochissimi punti, così come gli era già capitato in occasione della gara di semifinale contro l’idolo di casa Fils.

Per Sinner, soltanto un game è stato particolarmente ostico, quando il tennista ha dovuto rimontare da 0-40 ma, grazie a due ace e un’ottima tenuta del campo, ha risolto ogni problema, riuscendo anche a chiudere i successivi game senza troppi problemi.

Il torneo di Jannik Sinner e la vittoria a Montpellier

La vittoria di Jannik Sinner all’ATP di Montpellier 250 è la settima in otto finali raggiunte nella sua brevissima, ma fino ad ora pressoché perfetta, carriera; nonostante prove ancora altalenanti agli Slam, il tennista altoatesino dimostra di avere una tenuta incredibile in campo, spesso sbarazzandosi degli avversari senza troppi patemi. In Francia, complice il bye per il suo numero 2 del sedino, avrebbe dovuto esordire agli ottavi di finale contro l’ungherese Fucsovics che, però, si è ritirato prima dell’inizio del match.

In tre incontri, contro Sonego, Fils e Cressy, Sinner non ha mai perso un set, soffrendo in due casi (nei primi set in semifinale e finale) e poi dominando il secondo parziale di ogni match. Ennesima gioia italiana, dunque, per un 2023 che si appresta ad essere l’anno della consacrazione per Jannik Sinner.