Attacco hacker Microsoft, ecco cosa è successo

Negli ultimi giorni, ha fatto molto preoccupare la notizia di un attacco hacker ai danni di Microsoft. La conferma dell’azienda di Silicon Valley non è tardata ad arrivare. Pare che lo stesso gruppo di hacker abbia, precedentemente, colpito anche compagnie come Samsung e Nvidia. Pare che l’obiettivo dell’attentato sia stato rubare parte del codice sorgente di Bing, Bing Maps e Cortana. L’attacco è stato organizzato dal gruppo LAPSU$$, sotto il nome DEV-0537. Il blog ufficiale di Microsoft ha fornito i dettagli dell’accaduto che, gli esecutivi tengono a precisare, non era mirato al furto dei dati riferiti agli utenti. Per questa ragione, gli utenti che utilizzano i servizi Xbox e Microsoft non sono stati posti ad alcun rischio, data la natura del colpo, rivolta esclusivamente all’azienda.

L’attacco hacker ai danni di Microsoft, i dettagli

Microsoft riferisce, all’interno del suo post ufficiale, che l’obiettivo dichiarato del gruppo di hacker fosse quello di ottenere accessi di livello elevato, attraverso le credenziali ottenute, in modo da acquisire dati per eseguire attacchi distruttivi contro l’organizzazione presa come bersaglio. La procedura può, talvolta, sfociare in vere e proprie estorsioni. Stando a quanto affermato da Microsoft, una volta eseguite le opportune analisi della situazione, sarebbe apparso chiaro che non ci fossero rischi d’alcun tipo per l’integrità dei dati degli utenti.

Inoltre, l’azienda continua a monitorare il gruppo, avendo già iniziato dopo gli accaduti a Nvidia e Samsung. Per quanto riguarda la prima azienda, a seguito dell’attacco, il gruppo di hacker ha pubblicato il codice sorgente del DLSS online. Un momento delicato, insomma, per uno dei main leader nel settore tech e una causa di preoccupazione per gli utenti e la privacy del loro traffico dati. Non resta che attendere ulteriori risvolti per scoprire se questa vicenda sia giunta alla fine o meno.