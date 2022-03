Jada Pinkett Smith: che cos’è l’alopecia

Durante la sera degli Oscar Will Smith ha fatto tanto parlare di sé, nel bene e nel male. L’attore, infatti, si è aggiudicato il premio come miglior attore protagonista, ma si è reso protagonista di una vicenda che ha oscurato la sua premiazione: egli infatti ha sferrato un pugno sul volto di Chris Rock che ha fatto una battuta sulla testa rasata della moglie Jada Pinkett, malata di alopecia.

Chi è Jada Pinkett?

Abbiamo definito fino ad ora Jada Pinkett “la moglie di Will Smith”, ma è riduttivo definirla come tale. Jada Koren Pinkett, infatti, è un’artista, capace di distinguersi sia nel mondo del cinema che in quello della musica. Nata il 18 settembre 1971 a Baltimora, le sue origini vanno ricercate alle Barbados. Nel 1997 lei e Will Smith si sono uniti in matrimonio e successivamente hanno dato luce a due figli: Jaden, classe 1998 e Willow, classe 2000. L’attrice e cantante non ha avuto un’adolescenza semplice, alcuni eventi, infatti, l’hanno portata anche a spacciare. Nel 1990 ha debuttato nel mondo del cinema e nel 2004 in quello della musica, dando vita alla band Wicked Wisdom, di cui è la voce. Ha partecipato a film importantissimi come Il professore matto, Alì, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, Matrix Resurrections, Men in Black 3 e molti altri ancora. Si è cimentata anche in serie TV come Gotham, Howthorne e altre. Inoltre ha anche doppiato Madagascar, Madagascar 2, Madagascar 3 e Princess Mononoke.

Jada Pinkett Smith: la malattia

L’artista soffre di un disturbo autoimmune che attacca il follicoli piliferi, provocando perdita di capelli a chiazze oppure totalmente: si tratta dell’alopecia. Nel 2018 ha parlato, durante un episodio del suo programma Red Table Talk, dei suoi problemi con la caduta dei capelli, dichiarando: “È stato terrificante quando è iniziato. Un giorno ero sotto la doccia e avevo solo una manciata di capelli tra le mani e mi sono detta, ‘Oh mio Dio, sto diventando calva?’». L’alopecia areata, ovvero la malattia di Jada Pinkett, di solito colpisce volto e testa. Le persone che hanno questa malattia solitamente sono sane, non hanno altri sintomi. Non sono ancora del tutto chiare le cause di questo attacco immunitario ai follicoli piliferi, ma si crede che fattori genetici e ormonali svolgano un importante ruolo. E’ stato confermato che questa malattia si manifesta maggiormente in coloro che hanno già altri disordini immunitari come dermatite atopica, tiroidite, celiachia, vitiligine e altre.