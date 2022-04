Il mondo è stato sconvolto, in occasione di martedì 12 aprile 2022, da una sparatoria che si è tenuta all’interno della metropolitana di Sunset Park, a Brooklyn, New York. Un attentatore, di cui non è stata ancora riconosciuta ufficialmente l’identità, ha colpito la metropolitana e i suoi passeggeri durante l’ora di punta, provocando almeno 13 feriti tra tutti coloro che frequentavano la stazione della metropolitana. Tra le tantissime ricostruzioni che sono stati offerte, è possibile guardare anche al possibile responsabile degli attentati a New York. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito dell’identità dell’attentatore.

Attentato a New York nella stazione di Sunset Park: che cos’è successo?

Stando a tutte le notizie che sono state offerte dai principali quotidiani di informazione, l’attentato a New York, nella metropolitana di Sunset Park, a Brooklyn, si è svolto durante l’ora di punta nella mattinata del 12 aprile 2022. La sparatoria è avvenuta, secondo le ricostruzioni, a seguito del lancio di fumogeni all’interno della metropolitana di Sunset Park, e si è svolta tra la 4th e la 36th Avenue, coinvolgendo almeno 13 feriti. Sunset Park è un quartiere residenziale particolarmente popolato da persone di etnia bianca e, per questo, si è pensato che il crimine commesso avesse un motivo di natura razziale.

Chi è il responsabile dell’attentato a New York?

Secondo le ricostruzioni che sono state offerte dai passeggeri e da tutti coloro che hanno potuto realizzare, anche se in piccolo, un video o un contributo fotografico che rappresentasse l’attentato a New York e la sparatoria nella metropolitana di Sunset Park, è stato possibile ottenere una ricostruzione del responsabile dell’attentato alla metropolitana di Brooklyn. Si tratterebbe di un uomo di etnia afroamericana, o comunque di colore, alto circa un metro e 60 e circa di 90 kg di peso.

Ciò che è sicuro è che l’uomo indossava un giubbotto di colore arancione, così come quelli indossati dagli operai della stazione della metropolitana. Non è chiaro, dunque, se il giubbotto sia stato rimediato all’interno della stazione metropolitana o se l’uomo è un lavoratore di Sunset Park; in ogni caso, è stata avviata una vera e propria caccia all’uomo all’interno del perimetro di riferimento, con diversi agenti anti terrorismo che sono stati dispiegati a seguito della sparatoria a New York e con l’area di Sunset Park che è stata completamente bloccata per evitare possibili fughe.