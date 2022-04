Un nuovo infortunio per Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante del Milan che sta vivendo una stagione particolarmente complessa dal punto di vista fisico. L’attaccante svedese, giunto all’età di 40 anni, sarà costretto a fermarsi per un nuovo infortunio, la cui entità dovrà essere ancora valutata del tutto: nonostante l’assenza di informazioni precise e definitive a proposito del suo infortunio, comunque, è già possibile sapere quali siano le gare che l’attaccante del Milan salterà. Tra i match che sarà costretto a evitare c’è anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia con l’Inter.

Infortunio di Ibrahimovic: che cos’ha l’attaccante del Milan?

L’infortunio di Ibrahimovic arriva in un momento particolarmente complesso per il Milan che, a seguito di due pareggi consecutivi in campionato, ha perso la testa della classifica in prospettiva, se si considera che l’Inter – vincendo contro il Bologna – potrebbe riconquistare il primo posto. Il Milan è impegnato in tre gare consecutive sicuramente importantissime e difficili, in una settimana di fuoco che potrebbe decidere le sorti del campionato italiano di Serie A.

L’attaccante svedese ha mostrato un sovraccarico al ginocchio nel pre-partita contro il Torino, in una sfida che è terminata per 0-0 tra le due squadre. Per questo motivo, dovrà sottoporsi a trattamenti specifici per avvicinarsi a una guarigione che potrebbe essere fondamentale per i tifosi del Milan e per i suoi compagni di squadra.

Le gare che salterà Ibrahimovic per infortunio

Le tempistiche del nuovo infortunio di Ibrahimovic parlano di almeno dieci giorni necessari al recupero dall’infortunio dell’attaccante svedese. Per quanto non si sia sicuri dei tempi di recupero stabiliti, è certo che Ibrahimovic salterà le sfide contro Genoa, Inter e Lazio. Il derby tra Milan e Inter caratterizza il ritorno della semifinale di Coppa Italia, a seguito del pareggio che c’è stato all’andata tra le due formazioni milanesi.

Le due sfide di campionato, inoltre, arrivano in un momento difficilissimo per il Milan, che ha perso ben 4 punti dall’Inter nelle due ultime giornate di campionato e che, consecutivamente, affronta una squadra che ha bisogno di punti salvezza e una formazione particolarmente in forma. Se tutto dovesse andare per il meglio, Ibrahimovic ritornerà in vista della sfida contro la Fiorentina, quartultima giornata di campionato.