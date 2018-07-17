Attività sessuale fa bene al cuore ed è antidepressiva

La Federazione Francese di Cardiologia si è occupata di una ricerca per stabilire gli effetti dell'attività sessuale sulla salute del cuore. Chi ha sofferto di una patologia cardiovascolare ha un rischio molto basso di un secondo evento.

Il sesso è antidepressivo

La Fédération Française de Cardiologie (FFC, Federazione Francese di Cardiologia) sostiene che l'attività sessuale offra benefici concreti al nostro cuore. L'ultima ricerca che ha condotto, aggiunge un tassello importante a quanto già accertato dall'OMS. L'organizzazione mondiale della sanità ha evidenziato che il sesso contribuisce al benessere di una persona dal punto di vista fisico e psichico e, sfatando la tradizione popolare, ha affermato che fa bene all'apparato cardiovascolare. Il muscolo cardiaco viene sottoposto a diverse sollecitazioni, un rapporto sessuale può essere paragonato ad un moderato esercizio fisico come salire 20 gradini a ritmo sostenuto. Come tutte le attività fisiche, anche il sesso rinforza il miocardio, che elimina le sostanze tossiche dal nostro organismo. A tutto questo si aggiunge un importante fattore antidepressivo perché durante l'orgasmo vengono rilasciati serotonina, dopamina ed endorfine.

Benefici attività sessuale

La professoressa Claire Mounier-Vehier, cardiologa e presidente della FFC ha dichiarato: «L'attività sessuale è un elemento importante della qualità della vita, anche nel paziente cardiaco o vascolare, e nel suo partner. Mantenere o riprendere la vita sessuale dopo un attacco di cuore è infatti importante per la coppia, perché agisce sia sul fisico che sul morale». I pazienti a cui è stato applicato un peacemaker o un defibrillatore interno possono avere una regolare attività sessuale anche una settimana dopo l'intervento, sempre dopo il consulto medico. Gli eventi cardiaci che insorgono durante un rapporto sessuale sono piuttosto rari, solo lo 0,19% dei decessi per arresto cardiaco è causato da un amplesso.

La ricerca ha evidenziato anche le disfunzioni erettili che spesso anticipano gli eventi cardiaci, quindi c'è un collegamento tra sesso e salute del cuore. I cardiologi francesi invitano gli uomini a non sottovalutare il problema e suggeriscono anche alle donne di fare un check-up alla comparsa di sintomi come calo del desiderio, eccessiva secchezza vaginale e dolori durante i rapporti, perché potrebbero essere il campanello d'allarme di problemi cardiaci.