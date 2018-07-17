Nozze in Vaticano: Papa Francesco celebra matrimonio a sorpresa

Padre Renato dos Santos stava per prepararsi per celebrare le nozze di una coppia di giovani, ma nella sacrestia di Santo Stefano degli Abissini, in Vaticano, c'era Papa Francesco. Luca Schafer e Leticia Vera avevano invitato il Pontefice ma sono rimasti molto sorpresi.

Santo Stefano degli Abissini: arriva Papa Francesco

Luca Schafer è una guardia svizzera, la brasiliana Leticia Vera una dipendente dei musei vaticani. Sabato si sono sposati nella chiesa di Santo Stefano degli Abissini, in Vaticano. Poco prima della funzione, il sacerdote Padre Renato dos Santos, si è recato nella sacrestia per prepararsi ma si è imbattuto in Papa Francesco. Il Pontefice era stato invitato all'evento, ma non si aspettavano la sua partecipazione, lui però ha deciso di benedire l'unione di questi giovani sposi. Sui social qualcuno ha parlato dell'offerta nella busta, molto alta, ma nulla è impossibile a Dio, figuriamoci a Papa Francesco, sua espressione “terrena”. Il Pontefice ci ha abituati a gesti umili, che non si comprano certo con il denaro.

Papa Francesco al matrimonio, invitati increduli

«Le persone si domandavano se quello che vedevano davanti a loro fosse davvero Papa Francesco. L’ho visto come un vero parroco che cura le proprie pecorelle della parrocchia. Lo ha sempre fatto», ha dichiarato padre Renato a Vatican News, riportando anche alcune parti dell'omelia. Papa Francesco ha voluto soffermarsi su tre concetti fondamentali per vivere il matrimonio: «incominciare», «fermarsi» e «riprendere il cammino». Il Pontefice ha molto a cuore il sacramento e la nascita di una nuova famiglia con Dio al centro. Sicuramente adesso ci sarà il boom di richieste di matrimoni celebrati da Papa Francesco, tutti vogliono sapere come fare. Il Pontefice da questo punto di vista è imprevedibile, a gennaio ha celebrato il matrimonio di due assistenti di volo sull'aereo diretto da Santiago a Iquique. Carlos e Paula si erano uniti solo civilmente, la cappella dove dovevano sposarsi a Santiago del Cile era stata distrutta dal terremoto.