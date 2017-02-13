Caricamento...

Auguri Buon San Valentino 2018: messaggi d’amore, video e immagini Whatsapp, Snapchat e Facebook

Redazione Avatar

di Redazione

13/02/2017

Frasi di Buon San Valentino 2018, i migliori messaggi d’auguri per dare il buon giorno alla fidanzata, moglie, marito o fidanzato su WhatsApp e SnapChat o con uno stato su Facebook.

Messaggi Auguri Buon San Valentino 2018, le frasi migliori

Il 14 febbraio 2018 è San Valentino, la festa degli innamorati. Come festeggiare in modo romantico e fare degli auguri alla persona amata senza sembrare banale? Sembra facile redigere messaggi e pensieri d’amore, ma in realtà scrivere ti amo in maniera non scontata è veramente difficile. Ecco dei suggerimenti per fare gli auguri con immagini e video da inviare come messaggio su WhatsApp, Snapchat e Facebook al proprio partner, per dirgli in maniera originale Buon San Valentino amore!

Come scrivere messaggi d'amore e di auguri Buon San Valentino 2018

Ogni anno, il 14 febbraio cade la festa di San Valentino e milioni di coppie si accingono a festeggiarlo in tutto il modo, al fine di trascorrere una giornata romantica con il proprio partner: un momento all’insegna dell’amore e dei sentimenti. Chi decide di partire per un viaggio last minute in paesi esotici, e chi si vuole godere una serata tranquilla con una cena a lume di candela e petali di rose rosse sparse dappertutto, per fare atmosfera. Ma tra scatole di cioccolatini e regali, perché non stupire il proprio amore con dei messaggi d’amore per augurargli Buon San Valentino 2018? Le frasi da scrivere sul bigliettino di auguri non devono essere banali, specialmente se la persona in questione non potrà essere fisicamente accanto alla persona amata per motivi di lavoro o di studio. Bisogna puntare sempre su parole semplici per toccare il cuore delle persone amate e colmare così la lontananza separatrice, magari inviandoli allegati a video e immagini su Whatsapp, Snapchat e Facebook per la festa degli innamorati.

Video e immagini Buon San Valentino 2018 da inviare su WhatsApp, Snapchat e Facebook

Il giorno di San Valentino 2018, oltre ai messaggi d’amore e frasi romantiche, ci si aspetta di ricevere video e immagini originali per far sorridere la persona amata durante la festa degli innamorati. Ormai non si contano più le coppie che usano le app di messaggistica per smartphone, ossia Whatsapp, Snapchat o per aggiornare lo stato su Facebook, per scambiarsi gli auguri di Buon San Valentino 2018. L’idea in più per rendere questa sorta di regalo è scrivere delle dediche e parole romantiche da allegare ai filmati. Se si pensa di non essere in grado di scrivere romanticherie, basta aprire il proprio cuore e lasciare che la penna (o la tastiera) scorra tra le proprie dita.
