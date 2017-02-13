Home Attualità C'era una volta studio uno Anticipazioni nuova fiction Rai, Diana Del Bufalo nel cast

di Redazione 13/02/2017

Stasera e domani andrà in onda su Rai 1 la nuova fiction che racconta la nascita di uno dei programmi più importanti che ha segnato la storia della televisione italiana: C'era una volta studio uno. Nel cast della nuova breve serie televisiva troveremo anche Diana Del Bufalo, reduce dal grandissimo successo di Che Dio ci aiuti 4 insieme a Giusy Buscemi e Alessandra Mastronardi. Le tre attrici, ospiti di Sanremo 2017 e L'Arena, hanno dato alcune anticipazioni riguardanti la serie. Cosa vedremo stasera durante C'era una volta studio uno? C'era una volta studio uno cast ufficiale: Diana Del Bufalo, Alessandra Mastronardi e Giusy Buscemi Diana Del Bufalo, Alessandra Mastronardi e Giusy Buscemi saranno saranno Rita, Giulia ed Elena nella nuova mini serie C'era una volta studio uno. Le tre protagoniste infatti cercheranno di farsi spazio in questo nuovo mondo chiamato televisione. Elena, seducendo il dirigente Rai Luigi Bocci, riuscirà ad inserirsi nel corpo di ballo dello show. Giulia invece si presenterà agli studios come segretaria dove conoscerà Lorenzo, un ragazzo scapestrato che sogna di fare il programmista per la Rai. In fine poi c'è Rita, che sogna di fare la cantante la quale però non riuscirà a superare i provini e si inserirà all'interno della Rai come sarta, incentivata da un giovane macchinista che si è innamorato di lei. Le vite delle tre ragazze si intrecceranno non solo da un punto di vista lavorativo, anche perché Rita nasconde un grande segreto, relativo ad un figlio avuto fuori dal matrimonio e che potrebbe ostacolarla. C'era una volta studio uno mini serie: Le difficoltà di Rita e i sogni di Giulia La mini serie di Rai 1 si presenta come un vero e proprio viaggio nel passato, alla riscoperta appunto delle radici televisive italiane e non solo. C'era una volta studio uno ci farà ripercorrere anche la nascita delle grandi carriere di artisti come Mina, molto vicina a Rita che potrebbe diventare la sua sarta di rifermento e che affascina Giulia per il suo talento e la sua personalità. Cosa succederà invece alla ballerina Elena?

