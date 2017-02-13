Home Scienza e Tecnologia Whatsapp aggiornamento, in arrivo nuove emoji e la verifica in due passaggi

Whatsapp aggiornamento, in arrivo nuove emoji e la verifica in due passaggi

di Redazione 13/02/2017

In arrivo il nuovo aggiornamento di Whatsapp per Android e iOS. Secondo quanto reso noto da diversi magazine che si occupano di tecnologia con un occhio di riguardo alle app degli smartphone hanno annunciato l'arrivo delle nuove emoji su Whatsapp ma non solo... Finalmente è stata ufficializzata anche la verifica in due passaggi, ma in cosa consiste questa? Whatsapp è una delle app messaggistica per smartphone più utilizzata nel mondo. Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere crescere questa app in modo esponenziale, uno dei primi aggiornamenti (per chi lo ricorda) riguardava la possibilità di scegliere la propria foto profilo e inserire la frase personale. Successivamente sono arrivate le chiamate vocali e video, seguite da un aggiornamento delle emoji usate soprattutto dai più giovani. La prima novità per quanto riguarda il nuovo aggiornamento di Whatsapp è riferite proprio alle emoji che torneranno con un nuovo design, inoltre sono state anche riorganizzate seguendo le varie scelte degli utenti in modo tale da riuscire a semplificare la ricerca nel momento della comunicazione. L'aggiornamento più importante però riguardala verifica in due passaggi di un utente, ma in cosa consiste questa realmente? Dopo l'inserimento della clausola segretezza che rende più sicuri i messaggi su Whatsapp ecco che arriva la verifica in due passaggi. Questo nuovo aggiornamento è stato ideato per dare agli utenti che usano l'app una sicurezza in più sul loro account. Nel momento in cui istallerete la nuova versione di Whatsapp troverete il seguente messaggio: "Qualsiasi tentativo di verifica del tuo numero di telefono su WhatsApp deve essere accompagnato dal codice di accesso di sei cifre che hai creato usando questa funzione". Per attivare la nuova modalità sarà sufficiente entrare nelle Impostazioni, cliccare nella voce Account, poi Verifica in due passaggi e in fine abilita. Dopodiché dovrà essere un indirizzo mail opzionale che vi aiuterà a disattivare l'opzione verifica in due passaggi, ricordate che per disattivare l'opzione avrete bisogno del codice a sei cifre che vi viene dato inizialmente

