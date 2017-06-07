Auguri laurea e immagini divertenti Whatsapp e Facebook: messaggi e frasi in bocca al lupo

Frasi di laurea per biglietti d’auguri: messaggi di congratulazioni da inviare su Facebook e Whatsapp

Il titolo di ‘dottore’ è uno dei più ambiti. Dopo un lungo e faticoso percorso di studi si arriva al traguardo della laurea. Oggi abbiamo pensato per voi a frasi di auguri per la laurea, perché quando arriva il momento di scrivere non sappiamo da dove iniziare. Oltre ai messaggi e alle frasi di in bocca al lupo per la laurea da scrivere sui i biglietti, vi suggeriremo alcune immagini divertenti da inviare su Whatsapp e Facebook.

Il giorno della tesi è sicuramente quello più importante, se non potete assistere fisicamente alla discussione non perdete troppo tempo e date uno sguardo alle frasi di auguri per la laurea che abbiamo selezionato per voi. Molte di queste sono prese dal web, quindi state molto attenti con il copia-incolla. Potete personalizzare i messaggi e le congratulazioni per la laurea aggiungendo i dettagli sul nuovo ‘dottore’ o dottoressa’:

Ho sempre creduto in te, il raggiungimento di questo traguardo è la conferma delle tue potenzialità: un abbraccio e auguri al nuovo dottore (oppure: alla nuova dottoressa);

Finalmente sei riuscito ad ottenere quello per cui hai lottato, ora ti auguro di ottenere il lavoro che desideri;

Ho sempre pensato che tu sei un grande, ma oggi l’hai dimostrato davvero a tutti: auguri per la tua laurea;

Chiudo gli occhi e mi sembra ieri che ti accompagnavo per mano al tuo primo giorno di scuola; riapro gli occhi e ti vedo dottoressa: sei il mio orgoglio;

E anche questa è fatta: ti auguro che questo importante traguardo che hai raggiunto possa fare da trampolino per i tuoi futuri successi;

Frasi di laurea simpatiche e divertenti, immagini e auguri per le congratulazioni Facebook e Whatsapp

Una frase per fare gli auguri il giorno della laurea è un modo carino per partecipare alla grande gioia. Sono davvero tante le idee ma per festeggiare in allegria puntate su un messaggio divertente come quelli che vi proponiamo:

Complimenti, benvenuto nella lista dei nuovi dottori: godiamoci i festeggiamenti, alla disoccupazione ci penseremo più tardi ?

Finalmente ce l’hai fatta: non avrai più la scusa degli esami per startene a casa e non uscire con noi, ma soprattutto finalmente inizierai a guadagnare e potrai anche pagare per noi!;

Bravo, ci hai messo un po’ troppo tempo, ma come si dice: “Meglio tardi che mai”. Auguri dottore!;

Auguri per la tua laurea. Wuesto è un giorno di felicità per te e un giorno di speranza per l’intero genere umano: se ce l’hai fatta tu!

[gallery ids="5142,5143,5144"]