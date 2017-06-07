Home Intrattenimento Compleanno Emma Marrone: niente invito per Stefano De Martino?

Compleanno Emma Marrone: niente invito per Stefano De Martino?

di Redazione 07/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Emma Marrone è tornata alla ribalta del gossip da diverso tempo. Ormai non si contano più i flirt attribuiti alla nota cantante salentina vincitrice di Amici, ma lei sembra felice di essere single. In molti vorrebbero vederla insieme al suo ex Stefano De Martino, suo storico fidanzato. Soprattutto dopo il divorzio del ballerino con la showgirl Belen Rodriguez: tutti si sono chiesti se il ballerino avesse o meno una nuova fiamma, e il gossip dell’estate 2017 stavolta potrebbe essere proprio il tira e molla tra Emma e Stefano, anche se la bionda cantante ha lanciato un chiaro messaggio in occasione del suo compleanno, visto che pare che al ragazzo non sia neanche arrivato un invito al party della salentina. L’ultimo numero del settimanale Chi , la nostra fonte, rende noto un gossip riguardo il compleanno di Emma Marrone e che svela che l’atteso chiarimento con l’ex Stefano De Martino non è mai arrivato, bensì che la cantante salentina lo ha definitivamente dimenticato. Il ritorno di fiamma tra Stefano e Emma si fa sempre più improbabile. Se fino a poche settimane si pensava che tra la Marrone e De Martino fosse arrivato l’atteso chiarimento, dopo questa news le carte in tavola sono cambiate. Pare che Emma abbia festeggiato il suo compleanno con tutti i suoi amici, ma si è “dimenticata” di inviare l’invito proprio all’ex. La cornice del party per il compleanno di Emma Marrone era in una rinomata terrazza di Roma: l’ex coach della Squadra Bianca di Amici non ha badato a spese, visto che era presente tutto il cast del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, tranne proprio l’ex Stefano De Martino. Scelta che ha lasciato tutti perplessi: il mancato invito è per troncare ogni news di gossip sull’ex coppia, o ci sono attriti tra i due ragazzi? Dopo questo vero e proprio affronto, sarà difficile per Emma e Stefano tornare insieme, anche se durante l’estate 2017 tutto può cambiare. Chi dei due non sarà più single?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp