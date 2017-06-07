Fake news: Vodafone blocca le pubblicità ai siti di bufale

Vodafone contro le notizie bufala. La compagnia telefonica blocca le pubblicità che portano a siti di fake news

Il gruppo Vodafone ha deciso di bloccare la pubblicità sui media che diffondono fake news. L’obiettivo principale è quello di impedire che le bufale vengano condivise perché mettono in pericolo il rispetto e la fiducia, che sono i pilastri su cui si basa una società civile come la nostra. Vittorio Colao il Ceo del Gruppo Vodafone ha spiegato che spesso le istituzioni sono il bersaglio preferito delle fake news. Il brand dunque non ha alcuna intenzione di essere associato a media che promuovono appunto le bufale e i contenuti offensivi e dannosi.

Le nuove regole di Vodafone prevedono che vengano adottate tutte le misure per garantire che le pubblicità non indirizzino anche verso contenuti contro le donne e le minoranze vulnerabili (hate speech), inoltre il blocco interesserà i siti che hanno notizie con fonti primarie attendibili e non di satira o di opinioni. Una vera e propria rivoluzione considerato che sino ad oggi Vodafone ha sempre utilizzato algoritmi che indirizzavano la pubblicità verso categorie di utenti, come fanno Google e Facebook. Il sistema delle blacklist sarà rimpiazzato dalle whitelist, un approccio molto più specifico contro le fake news e l’hate speech guidato dalle agenzie pubblicitarie.

Vodafone segue dunque Facebook nella battaglia contro le notizie bufala e collaborano strettamente con gli inserzionisti che controllano quali annunci compaiono sulla piattaforma rafforzando gli Standard della Comunità. Il monitoraggio sarà seguito regolarmente per garantire che la whitelist non sia troppo ampia e nemmeno ristretta. A questo punto ci chiediamo quali potrebbero essere le ripercussioni sul mercato visto che l’azione mira a fare fuori buona parte dei siti.