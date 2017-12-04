Home Economia & Lavoro Aumento pensioni 2018, cambiano importi assegni

di Redazione 04/12/2017

Aumenta l’importo della cifra degli assegni per il 2018, fino a 260 Euro in più grazie all'adeguamento Istat: piccoli miglioramenti che di certo non influiranno molto sull’ammontare del reddito pensionistico e sul costo della vita Pensione 2018, importi in aumento in base alla categoria Aumentano gli importi degli assegni della pensione 2018: si potranno percepire anche fino a 260 Euro l’anno in più. L’anno prossimo scatterà il tanto sospirato adeguamento automatico delle pensioni all’indice Istat Foi, quello basato sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e che quindi rivela i valori dell’inflazione. Vediamo meglio di seguito quanto percepiranno i pensionati l’anno prossimo. Pensione 2018, quanto si prenderà con la perequazione Le ultime novità non riguardano solo l’età di uscita dal lavoro, bensì anche l’importo dell’assegno, grazie alla cosiddetta perequazione. Gli effetti del cambiamento comporteranno un innalzamento dei parametri di riferimento delle prestazioni previdenziali, dall’integrazione al minimi all’assegno sociale e un minore impatto dei criteri di incompatibilità con il reddito di pensione di reversibilità e assegno di invalidità. Ammontare aumenti pensionistici per il 2018 A quanto ammonta la differenza nell’assegno? L’adeguamento non sarà lo stesso per tutti i pensionati. Il trattamento minimo passa a 507,41 Euro al mese, ovvero 5,52 Euro in più. Chi percepisce un assegno sociale nel 2018 prenderà 453,00 Euro al mese. In pratica, ci saranno 11,00 Euro in più al mese per chi percepisce 1000,00 Euro al lordo e un incremento di 17,33 Euro per chi ha assegni di 2100,00 Euro mensili. Su base annua, quindi gli aumenti pensione 2018 andranno da 72 Euro a 260 Euro e scatteranno già dall’assegno pensione che sarà accreditato a gennaio 2018 e proseguiranno, salvo ulteriori modifiche in corsa, per tutto l'anno. Resta ancora il problema del calcolo della pensione futura e, comunque, per molti pensionati cambierà poco, visto che in molti casi la pensione si mantiene su valori bassi rispetto al costo della vita.

