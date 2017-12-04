Rosy Abate anticipazioni ultima puntata: Leonardo nascosto in Sicilia

Grande successo per la fiction sulla protagonista più amata di Squadra Antimafia. Dopo aver mandato in onda La Regina di Palermo, una sorta di riassunto delle vicende di Rosy Abate, Canale 5 ha ben pensato di produrre uno spin off.

Ritorno in Sicilia per Rosy e Leonardino

La domenica sera ormai ha un solo nome: Rosy Abate. Purtroppo la serie è giunta al termine, domenica 10 dicembre 2017 andrà in onda la quinta e ultima puntata. Non mancheranno i colpi di scena a cui la donna ci ha abituati nel corso degli anni. Nella nostra mente sono ancora vive le immagini di Rosalia Giraudo (nome in codice scelto da Rosy) che si aggira nei corridoi dell'ospedale dove è ricoverato Leonardino in seguito ad una ricaduta della leucemia. Una madre riesce sempre a trovare suo figlio e in questo caso l'astuta Rosy è riuscita ad arrivare giusto in tempo per donargli il sangue necessario per salvargli la vita. Mamma e figlio adesso sono destinati a tornare in Sicilia, la loro terra.

Nuzzo e Regina Santagata pronti a tutto

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Rosy Abate si concentrano soprattutto sulle figure di Nuzzo e Regina Santagata. Nonostante la donna non abbia mai sospettato delle attività mafiose del padre, sta dimostrando di essere una vipera. Dopo aver ordinato al marito di sbarazzarsi della madre biologica di Leonardo (con esiti prevedibili), Regina è disperata. Il padre Nuzzo Santagata decide di condurre la sua vita in latitanza costringendo anche Regina e Leonardo a fuggire via. La famiglia Santagata torna dunque in Sicilia e Rosy Abate riesce a mettersi nuovamente sulle loro tracce che la portano a Catania.

Leonardino ricorda tutto?

Sciarra, prima di morire, aveva detto a Rosy Abate che era rimasta troppo tempo fuori dal giro, ma La Regina di Palermo è una madre disperata. Grazie alle sue conoscenze infatti ecco che si riavvicina a Leonardino, con l'intento di fargli tornare la memoria. Rosy, stando alle anticipazioni, vuole anche capire cosa è successo sulla spiaggia dell'agguato cinque anni prima. Non ci resta quindi che aspettare il gran finale per sapere se Rosy Abate e Leonardino torneranno a vivere insieme come madre e figlio e per scoprire se anche Luca, come altri prima di lui, morirà perché si è avvicinato troppo alla donna. Un destino che colpisce tutti gli uomini di Rosy.