Avvistato un unicorno sui Monti Sibillini

di Redazione 14/07/2017

Su Youtube il video: l’animale è stato ripreso nella Valle del Fiastrone Sui Monti Sibillini circola un unicorno, e stavolta non sarebbe una bufala del web: si tratta di un capriolo con un corno solo, avvistato nelle Marche nella zona rocciosa della grotta della Sibilla. Anticamente, il luogo veniva considerato magico e, secondo una leggenda locale, sarebbe stata la porta che conduceva a un mondo parallelo popolato da fate e altri personaggi delle fiabe. E secondo gli scienziati, è proprio la vista del capriolo con un solo corno che ha dato alito a queste leggende, come quella che il sangue degli unicorni rendesse immortali. Niente di vero, tranne che l’unicorno è un animale reale ed esistente per una malformazione genetica, ovvero animali con le corna che, per qualche motivo, ne sviluppano una sola. L’unicorno è stato ripreso tra i boschi della Valle del Fiastrone, mentre saltellava indisturbato tra i prati alla ricerca di cibo. E’ sicuramente un animale unico al mondo: le immagini postate su Youtube ritraggono il capriolo da un corno solo grazie a una foto-trappola, ovvero una telecamera nascosta tra la vegetazione fitta in modo da osservare il regno animale senza disturbare. L’unicorno è stato ripreso due volte: mentre pascolava nella valle di giorno e insieme ad altri animali nella notte. Il capriolo da un corno solo è stato ribattezzato palco dagli esperti ed è oggetto di studio per capire come mai esiste un esemplare del genere in Italia. Unicorno Monti Sibillini: genetica o magia? Secondo gli studiosi, la visione di un capriolo con un solo corno sui Monti Sibillini, nelle Marche, ha scatenato le diverse leggende e storie fantastiche riguardanti gli unicorni. Ma non c’è nulla di magico secondo gli scienziati. Si tratta di una malformazione genetica che non sarebbe un pericolo per l’animale, nonostante le corna per i caprioli siano fondamentali per la sopravvivenza. Nel Medioevo il corno, detto alicorno, era considerato un oggetto magico in gradi di rendere inefficaci i veleni, oltre ad essere simbolo di castità e purezza.

