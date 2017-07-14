Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Avvistato un unicorno sui Monti Sibillini

Redazione Avatar

di Redazione

14/07/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Su Youtube il video: l’animale è stato ripreso nella Valle del Fiastrone

Sui Monti Sibillini circola un unicorno, e stavolta non sarebbe una bufala del web: si tratta di un capriolo con un corno solo, avvistato nelle Marche nella zona rocciosa della grotta della Sibilla. Anticamente, il luogo veniva considerato magico e, secondo una leggenda  locale, sarebbe stata la porta che conduceva a un mondo parallelo popolato da fate e altri personaggi delle fiabe. E secondo gli scienziati, è proprio la vista del capriolo con un solo corno che ha dato alito a queste leggende, come quella che il sangue degli unicorni rendesse immortali. Niente di vero, tranne che l’unicorno è un animale reale ed esistente per una malformazione genetica, ovvero animali con le corna che, per qualche motivo, ne sviluppano una sola. L’unicorno è stato ripreso tra i boschi della Valle del Fiastrone, mentre saltellava indisturbato tra i prati alla ricerca di cibo. E’ sicuramente un animale unico al mondo: le immagini postate su Youtube ritraggono il capriolo da un corno solo grazie a una foto-trappola, ovvero una telecamera nascosta tra la vegetazione fitta in modo da osservare il regno animale senza disturbare. L’unicorno è stato ripreso due volte: mentre pascolava nella valle di giorno e insieme ad altri animali nella notte. Il capriolo da un corno solo è stato ribattezzato palco dagli esperti ed è oggetto di studio per capire come mai esiste un esemplare del genere in Italia.

Unicorno Monti Sibillini: genetica o magia?

Secondo gli studiosi, la visione di un capriolo con un solo corno sui Monti Sibillini, nelle Marche, ha scatenato le diverse leggende e storie fantastiche riguardanti gli unicorni. Ma non c’è nulla di magico secondo gli scienziati. Si tratta di una malformazione genetica che non sarebbe un pericolo per l’animale, nonostante le corna per i caprioli siano fondamentali per la sopravvivenza. Nel Medioevo il corno, detto alicorno, era considerato un oggetto magico in gradi di rendere inefficaci i veleni, oltre ad essere simbolo di castità e purezza.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rosa Perrotta e Desirèe Popper, incontro-scontro per le ex UeD

Articolo Successivo

Concorso infermieri annullato a Roma, traffico bloccato e proteste

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025