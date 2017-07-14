Home Intrattenimento Rosa Perrotta e Desirèe Popper, incontro-scontro per le ex UeD

di Redazione 14/07/2017

Uomini e Donne, come è andato l’incontro tra Rosa e Desirèe Nella vita non si può piacere a tutti, figurarsi a coloro i quali lavorano nel mondo dello spettacolo. Rosa Perrotta e Desirèe Popper sono l’esempio lampante: le troniste della scorsa stagione del fortunato programma ideato e condotto da Maria De Filippi mal si sopportavano. Conflitti, litigi e accuse reciproche erano all’ordine del giorno durante il Trono Classico Femminile di Uomini e Donne, ma anche i maschietti ci hanno dato dentro. Marco Cartasegna e Luca Onestini non sono mai andati d’accordo e non ci hanno manco provato, tanto che, saputa la fine della relazione con Federica Benincà, l’ex Mister Italia e la scelta Soleil Sorgè si sono mostrati sorridenti sui social. Ma a volte capita che ci sia un tentativo di riavvicinamento, come è capitato con Rosa e Desirèe e la modella salernitana ha raccontato al settimanale Mio l’esito del suo incontro-scontro con la rivale a UeD. C’è da dire che non era un incontro voluto e programmato dalle due ex troniste di Uomini e Donne, ma l’occasione si è presentata durante il Capri Vip Champion, un evento a cui erano invitate entrambe. Se qualcuno pensa che la voglia di litigare passi all’avvicinarsi delle ferie d’estate, si sbaglia di grosso, vista la reazione della Popper alla vista della Perrotta. Uomini e Donne Rosa Perrotta e Desirèe Popper, chi ha vinto l'incontro-scontro? Rosa Perrotta al settimanale Mio ha confessato di aver rivisto la sua collega-rivale di trono di UeD, ma l’incontro è stato più un inizio di scontro tra le due ex troniste. Rosa avrebbe salutato Desirèe Popper, ma la brasiliana non ha ricambiato il saluto. Insomma, niente di nuovo sotto il sole, i rapporti tra le due ragazze non sono certo cambiati in positivo. D’altronde, come spiega l’ex tronista salernitana, Desirèe, durante al trasmissione di Maria De Filippi, si è permessa, di attaccarla più volte come donna, visto che le argomentazioni contro di lei erano scarse e inconsistenti.

