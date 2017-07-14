Home Attualità Concorso infermieri annullato a Roma, traffico bloccato e proteste

Concorso infermieri annullato a Roma, traffico bloccato e proteste

di Redazione 14/07/2017

I 1750 candidati per 40 i posti disponibili avvisati solo due ore prima, con un cartello Per la seconda volta consecutiva, il concorso per 40 posti da infermiere indetto dal Policlinico Umberto I è saltato. Sono 1750 i candidati che si sono presentati nonostante il breve preavviso: gli aspiranti infermieri infatti sono stati avvisati due ore prima con un cartello affisso all’Hotel Ergife, a Roma, sede della prova che si sarebbe tenuta alle 16 di ieri pomeriggio. E davanti al cartello in cui si annunciava che la prova scritta è stata annullata, è scoppiata la rivolta sull’Aurelia, con traffico bloccato per le feroci proteste. Immediate le proteste fuori dalla struttura, zona in cui si sono raccolti tutti gli autobus da ogni parte d’Italia con ragazzi che erano pronti a sostenere l’ambita prova scritta per il posto di lavoro. Rabbia, frustrazione e caos per la decisione del Consiglio di Stato di sospendere la prova a seguito di un ricorso da parte di alcuni candidati per presunte anomalie nella fase delle preselezioni. I magistrati hanno quindi disposto che la data di svolgimento della prova scritta sarà il 27 luglio 2017, giorno successivo alla discussione collegiale in Camera di Consiglio. Concorso infermieri a Roma annullato: traffico in tilt Dopo il danno, la beffa: la prima prova scritta prevista per il 14 aprile 2017 era stata sospesa con soli due giorni di preavviso, e stavolta i 1750 candidati non sono stati zitti: si sono riversati in strada bloccano l’Aurelia, proprio all’altezza della sede, per protestate contro la sospensione della prova, anche perché molti giovani hanno sospeso le loro vacanze per sostenere l’esame. I candidati ai 40 posti di lavoro da infermiere a Roma hanno procurato disagi al traffico, tanto che per ripristinare la circolazione nella parte ovest della Capitale è intervenuta la Polizia Locale. E il direttore generale del Policlinico Umberto I rincara la dose, sostenendo che la comunicazione della decisione del Consiglio di Stato è pervenuta tramite Pec alle 12.15 di ieri, poche ore prima della prova scritta.

