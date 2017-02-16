Processo Fabrizio Corona: l'ex fidanzata Belen Rodriguez pronta a difenderlo?

Prima udienza del processo Fabrizio Corona. In aula oltre all’ex re del gossip c’era anche Francesca Persi, sua collaboratrice e imputata nello stesso procedimento. Tra il pubblico è stata notata la presenza di Silvia Provvedi la fidanzata di Corona, insieme alla sorella e ad un’amica. In aula è vietato l’uso dei cellulari e non sono state autorizzate riprese televisive e fotografiche. Lo scatto che vedete è stato rubato dai giornalisti de Il Giorno fuori dall’aula.

L’accusa ha chiesto di acquisire intercettazioni e documenti e di ammettere a testimoniare una decina di persone. Decisamente più lunga la lista della difesa, al processo Fabrizio Corona sfileranno 200 testimoni circa, tra questi spicca il nome dell’ex fidanzata Belen Rodriguez e della sorella Cecilia ma ci sono altre altre ex conviventi. Tutti si chiedono cosa dirà la showgirl che di recente ha raccontato di aver sognato Fabrizio Corona che usciva dal carcere.

Il processo di Fabrizio Corona dunque entra oggi nel vivo, l’avvocato Chiesa ha precisato che la presenza della Dda di Milano è dovuta alla presenza di denaro di dubbia provenienza a casa del re del gossip. Soldi che secondo la difesa sono stati guadagnati partecipando a serate ed eventi. Dimostrare che ogni singolo cent dei circa 1,7 milioni di euro trovati nel controsoffitto è di provenienza lecita, sarà molto difficile anche se le tasse sulle somme finite al centro del processo sono state già versate. Il prossimo appuntamento in aula con la nuova udienza del processo Fabrizio Corona è per il 9 marzo, seguiranni quelle del 16, 21, 23, 28, 30 marzo e del 6 aprile, salvo rinvii. Continuate a seguirci per essere sempre aggiornati su tutte le news del processo di Fabrizio Corona.