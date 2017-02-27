Home Attualità Ballando con le Stelle 2017 anticipazioni prossima puntata, Giuliana De Sio pensa al ritiro?

di Redazione 27/02/2017

Giuliana De Sio fa parte del vasto cast del programma del sabato sera di Rai1 Ballando con Le Stelle 2017: per l’edizione 12, Milly Carlucci non si è certo risparmiata, mettendo in campo “mostri sacri” come la celebre attrice drammatica, Alba Parietti e Fausto Leali, per citarne alcuni. Se Simone Montedoro e Fabio Basile hanno conquistato il pubblico con le loro sorprendenti performance di ballo durante la prima puntata andata in onda sabato 26 Febbraio 2017, no si può dire lo stesso per la De Sio e il suo partner nonché maestro, Maykel Fonts. La giuria, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Caroline Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto ha dato dei voti bassissimi, tanto che l’attrice ha espresso il suo rammarico definendo questo comportamento un gioco al massacro. Le ultime news e anticipazioni della prossima puntata serale del sabato non sono certo migliori, visto che Giuliana pare meditare il ritiro dalla competizione. Giuliana De Sio si ritira dalla 12esima edizione di Ballando con le Stelle 2017? Sicuramente, i voti bassi della giuria e l’ultimo posto tra le preferenze del pubblico è stato uno smacco per un’attrice con anni di carriera alle spalle, considerata forse la migliore performer teatrale e televisiva per quanto riguarda i ruoli drammatici. Il dramma si è consumato durante la prima puntata, in cui ha versato anche delle lacrime. Milly Carlucci, la padrona di casa del sabato sera di Rai1, l’ha rincuorata dicendo che a Ballando non si giudica la carriera o la persona, solo la performance di ballo. Nonostante le difficoltà del primo serale su Rai1 e le anticipazioni della prossima puntata di Ballando con le Stelle 2017 che indicano come certo un ritiro di Giuliana De Sio, l’attrice potrebbe ritrovare il carattere e continuare a mettersi in gioco: Milly Carlucci e il popolo del web l’hanno eletta idolo, chissà se avrà veramente voglia di sfidare la giuria insieme a Maykel Fonts e continuare a partecipare all’edizione 12 della competizione di ballo in onda ogni sabato sera.

