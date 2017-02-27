Home Attualità Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: Michele e Gemma ancora insieme? La prova

di Redazione 27/02/2017

Le anticipazioni riguardo l’ultima registrazione della puntata del Trono Over di Uomini e Donne riferiscono di una Gemma Galgani umiliata e ferita per le parole del suo nuovo cavaliere, il pugliese Michele D’Ambra, il quale l’ha definita neanche tanto velatamente una vecchia. Questo ha portato a una sorta di riavvicinamento tra Giorgio Manetti e la dama di origini torinesi, da far supporre ai fan dell’Over che la storia con Michele fosse arrivata al capolinea. Invece, ecco il colpo di scena, anzi, la prova su Facebook: in queste ore è apparsa una foto in cui si vedono chiaramente Gemma e Michele ancora insieme. Prova di un riavvicinamento in vista, pace fatta o è tutta una montatura per depistare i fan di UeD? Gemma Galgani e Michele D’Ambra hanno fatto molto parlare per la differenza di età e la reticenza iniziale di lei: ben 17 anni di differenza però non hanno scoraggiato il cavaliere pugliese, il quale ha richiesto il numero di Gemma alla Redazione di Maria De Filippi la bellezza di sette volte prima che la donna cedesse. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, la Galgani ha dovuto ricredersi sulla buona fede di Michele: secondo le anticipazioni dell’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, pare che lui si vergognerebbe addirittura di farsi vedere con lei in giro. La Galgani, dopo questa rivelazione, ha lasciato lo studio di UeD sconvolta, rincorsa dall’ex Giorgio Manetti. A distanza di breve tempo, ecco la prova su Facebook che Gemma e Michele stanno ancora insieme. Foto vecchia, pace fatta, richiesta di perdono o ulteriore tentativo di prendere in giro Gemma Galgani? I fan su Facebook leggono in molti modi la mossa di Michele D’Ambra di postare sul popolare social network una immagine di lui insieme a Gemma. La dedica del cavaliere è un vero e proprio colpo di scena: “E’ importante aggiunge vita agli anni, non più anni alla vita! Non mi vergogno! E’ evidente.” Come si dice, la verità sta nel mezzo e nel corso delle anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne si scoprirà cosa avrà deciso Gemma, anche se dal sorriso della coppia si può dedurre che ci sia stato una sorta di riavvicinamento. Pace fatta o la quiete prima dell’ennesima bufera a UeD?

