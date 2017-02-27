Home Attualità Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni ultima registrazione: Soleil offesa, lascia il programma?

di Redazione 27/02/2017

Le anticipazioni riguardo l’ultima registrazione del Trono Classico sono concentrate sulla corteggiatrice più discussa di questa stagione di Uomini e Donne, ovvero Soleil Anastasia Sorgè. Non solo ha attirato l’attenzione del tronista Luca Onestini, ma ha fatto nascere anche una rissa tra lui e il nuovo arrivato a UeD, ovvero Marco Cartasegna: l’idillio sembra però essere finito, perché Soleil pare sia stata pesantemente offesa da un commento spiacevole, tanto da abbandonare gli studi Elios Mediaset a Roma: la corteggiatrice lascia il programma? Le anticipazioni e le ultime news di gossip riguardo Soleil Anastasia Sorgè a Uomini e Donne rivelano che Marco Cartasegna ha portato per la seconda volta la ragazza in esterna, suscitando l’ira di Luca Onestini, il quale non crede alla promessa di fedeltà fatta all’ex Mister Italia. Tanto che Marcella, una corteggiatrice di Luca, ha chiesto di parlare per fare una segnalazione, ovvero che la ragazza avrebbe un flirt in corso con un ragazzo di nome Andrea. Un’amicizia nata ben prima di approdare al Trono Classico di UeD e proseguirebbe ancora oggi, visto che Soleil è solita parlare al telefono con questo ragazzo nei camerini e che la Sorgè non disdegna gli uomini sposati. Il modo elegante in cui è stata definita una ragazza facile durante l’ultima registrazione della trasmissione non è bastato: Soleil si è talmente offesa da abbandonare la registrazione in corso. La corteggiatrice lascia il programma definitivamente? Non si sa ancora la sorte di Soleil Sorgè in queste ore: l’ultima registrazione del Trono Classico è stata molto pesante e la ragazza si è sentita umiliata per le accuse che le sono state lanciate, ma forse la speranza sta nell’incoraggiamento dato dal tronista di UeD Luca Onestini. Le anticipazioni indicano che il ragazzo l’ha invitata a restare per dimostrargli la sua sincerità. Soleil accetterà la sfida, oppure lascia Uomini e Donne per questa offesa infamante?

