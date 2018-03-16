Home Economia & Lavoro Banca Intesa, martellate e graffiti contro la porta blindata

Banca Intesa, martellate e graffiti contro la porta blindata

di Redazione 16/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Banca Intesa, la porta a vetri è stata presa a martellate, e alcuni graffiti con vernice spray nera sono stati fatti sugli schermi dei bancomat. Questo è l'atto vandalico notturno messo a segno ai danni della filiale di via Marconi dell’ Intesa San Paolo. Banca Intesa, atto vandalico nel cuore della notte Il gesto sprezzante è avvenuto nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì poche ore dopo che era stata divulgata la notizia del rigetto da parte del GIP della richiesta degli arresti domiciliari presentati per il 25enne anarchico saronnese arrestato lo scorso 9 febbraio per i disordini di Capodanno avvenuti alle porte del carcere Vallette a Torino. Ad agire sono state più persone che, utilizzando oggetti contundenti forse mazzette da cantiere o martelli hanno colpito più volte la porta scorrevole dopo aver realizzato il graffito. La vetrata ha retto e non si è rotta, ma il costo della riparazione sarà ingente. In mattinata i responsabili della filiale hanno provveduto non solo alla sostituzione della porta ma anche a rimuovere il graffito. Banca Intesa, atti vandalici: segni di malessere? Non è la prima volta che l’istituto di credito è vittima di vandalismo anarchico. Già un annetto fa, fu danneggiata sia la vetrata di ingresso di Intesa San Paolo che la porta a vetri dell’ingresso principale del palazzo comunale. Sulla porta blindata di Banca Intesa è stata lasciata la scritta “Cello Libero” in riferimento all’anarchico saronnese arrestato lo scorso mese. Ovviamente si esclude il tentativo di furto, infatti il bancomat non è stato nemmeno sfiorato, ma si è davanti un atto vandalico di presunta matrice anarchica. La scritta lasciata sulla vetrata della banca si riferisce all'arresto dell'anarchico lo scorso mese in seguito agli scontri avvenuti davanti al carcere di Torino lo scorso dicembre. Tant'è che la scritta “Cello libero“ è dappertutto in città.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp