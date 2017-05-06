Uomini e Donne la nuova vita di Gemma con Marco: Ho molto amore da dare
di Redazione
06/05/2017
Gemma finalmente lascia il Trono Over di Uomini e Donne? La nuova vita della dama del programma sembrerebbe pronta a ripartire insieme a Marco, come appunto dimostrato da una sua recente dichiarazione: Ho molto amore da dare. Gemma Galgani ha finalmente trovato l'amore? L'ultimo anno per la dama del Trono Over di Uomini e Donne non è stato esattamente semplice... Le luci del gossip da tempo sono accese sulla Galgani che ha messo in mostra la sua vita privata raccontandosi comunque a 360 gradi, compresi i vari battibecchi con Tina Cipollari. La svolta sentimentale nella vita di Gemma sembra essere arrivata in un primo momento con Giorgio Mainetti, la coppia infatti sembrava aver riscoperto l'amore. Nei primi mesi di relazione Gemma e Giorgio erano stati ospiti di vari programma televisivi, raccontando l'inizio della loro storia d'amore e quindi della felicità di coppia. Ma come spesso accade tra i due l'amore p presto capitolato, anche se Gemma contro tutto e tutti ha sempre cercato di riconquistare l'uomo che le faceva battere il cuore. Nonostante tutto però la cara Gemma Galani non ha mai voluto abbandonare il suo posto nel Trono Over di Uomini e Donne, dove ha incontrato Marco Firpo. Finalmente è amore con il nuovo cavaliere? Gemma pare che abbia cominciato una nuova vita con Marco Firpo. La dama del Trono Over ha confermato la sua relazione raccontandosi al Maurizio Costanzo Show: In questo momento sto vivendo una storia bellissima. "Marco mi ha trasmesso grandi emozioni, facciamo cose bellissime, mi sento me stessa, riesco ad esprimere quello che sono ed è arrivato anche l’amore. C'è stato anche qualcosa di fisico.- Continua Gemma Galanti -. Io ho sofferto di depressione: in un primo momento per la mancanza della mia mamma, dopo per amore, sempre per amore insomma. Ho molto amore da dare".
