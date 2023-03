Barry Keoghan in trattativa per unirsi a Paul Mescal nel sequel de “Il Gladiatore”

L’attore Barry Keoghan è in trattativa per unirsi al collega Paul Mescal nel sequel de “Il Gladiatore”, diretto da Ridley Scott.

Barry Keoghan, attore candidato al Premio Oscar, sarebbe in trattativa per unirsi al collega Paul Mescal, che anche vanta una nomination agli Oscar come Migliore attore protagonista, nel sequel de “Il Gladiatore”. Lo riportano fonti di The Hollywood Reporter.

Il film sarà diretto dal regista Ridley Scott, ma non ha ancora un titolo definitivo.

Nel sequel de “Il Gladiatore” sembra confermata la presenza del protagonista di “Aftersun”, Paul Mescal, che interpreterà Lucius, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodus (nel primo film interpretato da Joaquin Phoenix).

Se l’accordo con Barry Keoghan andrà in porto, l’attore interpreterà il personaggio di Publius Septimius Geta, imperatore romano. Si consideri comunque che la storia de “Il Gladiatore” non si baserà su eventi reali.

Keoghan ha da poco ricevuto una nomination all’Oscar come Miglior attore non protagonista per il suo ruolo nel film “Gli spiriti dell’isola”, ed è noto per le sue interpretazioni in titoli come “The Killing of a Sacred Deer” e “Eternals”. Ha anche avuto un piccolo ruolo nel primo film di “The Batman” di Matt Reeves, in cui è stato presentato come Joker.

“Il Gladiatore”: l’acclamato film da cinque Premi Oscar

Ridley Scott dirigerà il sequel della sua epopea storica iniziata nel 2000, che ha visto Russell Crowe nei panni di Maximus, un ex generale costretto a diventare un gladiatore sotto il dominio del patricida, autoproclamatosi imperatore romano, Commodo, interpretato da Joaquin Phoenix.

Il film “Il Gladiatore” ha vinto il Premio Oscar come Miglior film (il più prestigioso riconoscimento cinematografico di Hollywood), mentre Russell Crowe ha portato a casa il premio per il Miglior attore protagonista. L’acclamata pellicola ha vinto in totale cinque statuette.

Tuttavia, sembra che né il personaggio di Russell Crowe né quello di Joaquin Phoenix ritorneranno nel sequel de “Il Gladiatore”.

Il team di produzione del sequel de “Il Gladiatore”

Per la sceneggiatura del sequel de “Il Gladiatore”, il regista Ridley Scott tornerà a collaborare con lo sceneggiatore David Scarpa, che ha lavorato a “Tutti i soldi del mondo” e al prossimo film in produzione su Napoleone Bonaparte.

Ridley Scott sarà uno dei produttori, lavorerà con Michael Pruss tramite Scott Free e con Doug Wick e Lucy Fisher tramite Red Wagon Entertainment. Walter Parkes e Laurie MacDonald sono invece i produttori esecutivi.

Scott sta riunendo diversi membri chiave del team del film originale, tra cui il direttore della fotografia John Mathieson, lo scenografo Arthur Max e la costumista Janty Yates.