James Gunn è ufficialmente il regista di “Superman: Legacy”. Warner Bros conta di portare il film nelle sale l’11 luglio 2025.

James Gunn sarà il regista di “Superman: Legacy”

James Gunn è ufficialmente il regista di “Superman: Legacy”. Gunn ha scritto il lungometraggio prima ancora di diventare co-responsabile dei DC Studios lo scorso novembre, ed era ampiamente previsto che lo avrebbe diretto, anche se non era chiaro date le sue nuove responsabilità alla DC, condivise con il partner Peter Safran.

Gunn ha spiegato di aver inizialmente esitato, anche se gli era stato offerto il personaggio ancora prima di lavorare a “The Suicide Squad” per Warners. “Inizialmente ho detto di no perché non avevo un modo [di trattare il personaggio] unico, divertente ed emotivo, che dia a Superman la dignità che merita”, ha scritto Gunn su Twitter. “Poi, poco meno di un anno fa, ho visto una via d’uscita, per molti versi incentrata sull’eredità di Superman – come sia i suoi aristocratici genitori kryptoniani che i suoi genitori contadini del Kansas danno forma a chi è e alle scelte che fa”.

Anche dopo aver deciso di scrivere il personaggio, era riluttante a dirigere il film. Ha spiegato il regista: “Solo perché scrivo qualcosa non significa che lo sento nelle mie ossa, visivamente ed emotivamente, abbastanza per passare più di due anni a dirigerlo, soprattutto non qualcosa di questa portata. Ma, in breve, adoro questa sceneggiatura e sono incredibilmente eccitato di iniziare questo viaggio“.

“Superman: Legacy”, l’inizio di una nuova era DC

“Superman: Legacy” sarà il primo lungometraggio per il grande schermo dell’era Gunn-Safran. La Warner Bros conta di portare il film nelle sale l’11 luglio 2025.

“[Il film] si concentra su Superman che bilancia la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana. È l’incarnazione della verità, della giustizia e del modo americano. Lui è gentilezza in un mondo che pensa che la gentilezza sia antiquata“, ha detto Safran ai giornalisti a fine gennaio.

“Superman: Legacy” segnerà la prima volta che Gunn dirigerà un supereroe di serie A. Si è fatto un nome prendendo personaggi relativamente sconosciuti come i Guardiani della Galassia della Marvel li ha trasformati in nomi familiari. Ha anche elevato i personaggi DC si serie D, come Polka-Dot Man e King Shark, allo status di grande schermo in “The Suicide Squad”.