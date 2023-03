Taylor Swift, “All Of The Girls You Loved Before”: testo, traduzione e significato

Taylor Swift ha rilasciato a sorpresa “All Of The Girls You Loved Before”, per celebrare l’inizio del “The Eras Tour”: testo, traduzione e significato della canzone.

Taylor Swift rilascia “All Of The Girls You Loved Before”

Stasera, 17 marzo 2023, inizia il tanto atteso “The Eras Tour”, che segna il ritorno sul palco dopo cinque anni di Taylor Swift. In questa occasione speciale, la superstar ha rilasciato quattro canzoni, tra cui l’inedito “All Of The Girls You Loved Before”.

L’annuncio nel pomeriggio di ieri su tutti i suoi canali social: “Per celebrare il The Eras Tour, rilascerò quattro canzoni inedite a mezzanotte”, e otto ore dopo ecco disponibili su tutte le piattaforme di musica in streaming i quattro nuovi pezzi.

Taylor Swift ha inserito “All Of The Girls You Loved Before” in una collection su Spotify intitolata “The More Lover Album”, che include anche altri brani del disco “Lover” (2019). Ciò conferma quanto era già stato intuito: “All Of The Girls You Loved Before” è stata scritta nel 2019 per l’album “Lover”, ma per qualche motivo Swift ha infine deciso di non inserirla nel disco.

Tuttavia, nelle ultime settimane il brano è iniziato a circolare sui social network a causa di un leak, ed è stato particolarmente apprezzato dai fan, che l’hanno reso virale su TikTok. Probabilmente il fatto che la canzone stesse in qualche modo già circolando, ha spinto Swift ha rilasciare il pezzo.

Testo di “All Of The Girls You Loved Before”

Di seguito il testo dell’inedito di Taylor Swift “All Of The Girls You Loved Before”, scritto da Taylor Swift, Adam King Feeney e Louis Bell.

[Verse 1]

When you think of all the late nights

Lame fights over the phone

Wake up in the mornin’ with someone

But feelin’ alone

[Verse 2]

A heart is drawn around your name

In someone’s handwriting, not mine

We’re sneakin’ out into town

Holdin’ hands, just killin’ time

[Pre-Chorus]

Your past and mine are parallel lines

Stars all aligned and they intertwined

And taught you

The way you call me “baby”

Treat me like a lady

All that I can say is

[Chorus]

All of the girls you loved before (Ooh)

Made you the one I’ve fallen for

Every dead-end street led you straight to me

Now you’re all I need, I’m so thankful for

All of the girls you loved before

But I love you more

[Verse 3]

When I think of all the makeup

Fake love out on the town (Ooh)

Cryin’ in the bathroom for some dude

Whose name I cannot remember now

[Verse 4]

Secret jokes all alone

No one’s home, sixteen and wild (Ooh)

We’re breakin’ up, makin’ up

Leave without sayin’ goodbye (Ooh)

[Pre-Chorus]

And just know that

It’s everything that made me

Now I call you “baby”

That’s why you’re so amazing

[Chorus]

All of the girls you loved before (Ooh)

Made you the one I’ve fallen for

Every dead-end street led you straight to me

Now you’re all I need, I’m so thankful for

All of the girls you loved before

But I love you more

[Bridge]

Your mother brought you up loyal and kind

Teenage love taught you there’s good in goodbye

Every woman that you knew brought you here

I wanna teach you how forever feels like

[Chorus]

The girls you loved before (Ooh)

Made you the one I’ve fallen for

Every dead-end street (Dead-end street) led you straight to me (Straight to me)

Now you’re all I need (All I need), I’m so thankful for

All of the girls you loved before

But I love you more

Traduzione del testo di “All Of The Girls You Loved Before”

Di seguito la traduzione del testo di “All Of The Girls You Loved Before”.

[Verso 1]

Quando pensi a tutte le notti tarde

Stupide liti al telefono

Svegliarsi la mattina con qualcuno accanto

Ma sentirsi soli

[Verso 2]

Attorno al tuo nome è disegnato un cuore

Con la calligrafia di qualcuno, non la mia

Stiamo sgattaiolando in giro per la città

Tenendoci per mano, solo per perdere tempo

[Pre-ritornello]

Il tuo passato e il mio sono linee parallele

Tutte le stelle si sono allineate e intrecciate

E ti hanno insegnato

Il modo in cui mi chiami “baby”

e mi tratti come una signora

Tutto quello che posso dire è

[Ritornello]

Tutte le ragazze che hai amato prima (Ooh)

Ti hanno reso quello di cui mi sono innamorata

Ogni strada senza uscita ti portava dritto da me

Ora sei tutto ciò di cui ho bisogno, sono così grata per

Tutte le ragazze che hai amato prima

Ma io ti amo di più

[Verso 3]

Quando penso a tutto il trucco

Al finto amore in città (Ooh)

Piangendo in bagno per un tizio

Di cui ora non ricordo il nome

[Verso 4]

Battute in segreto, da soli

Non c’è nessuno a casa, sedici anni e selvaggi (Ooh)

Ci lasciamo, facciamo pace

Ce ne andiamo senza dire addio (Ooh)

[Pre-ritornello]

E sappi solo che

Tutto ciò mi ha reso quella che sono

Ora ti chiamo “baby”

Ecco perché sei così straordinario

[Ritornello]

Tutte le ragazze che hai amato prima (Ooh)

Ti hanno reso quello di cui mi sono innamorata

Ogni strada senza uscita ti portava dritto da me

Ora sei tutto ciò di cui ho bisogno, sono così grata per

Tutte le ragazze che hai amato prima

Ma io ti amo di più

[Bridge]

Tua madre ti ha educato leale e gentile

L’amore adolescenziale ti ha insegnato che c’è del buono negli addii

Ogni donna che conoscevi ti ha portato qui

Io voglio insegnarti come fa sentire il per sempre

[Ritornello]

Tutte le ragazze che hai amato prima (Ooh)

Ti hanno reso quello di cui mi sono innamorata

Ogni strada senza uscita ti portava dritto da me

Ora sei tutto ciò di cui ho bisogno, sono così grata per

Tutte le ragazze che hai amato prima

Ma io ti amo di più

Significato di “All Of The Girls You Loved Before”

“All Of The Girls You Loved Before” riflette sul fatto che le relazioni passate ci insegnano qualcosa e contribuiscono a renderci ciò che siamo. L’approccio di Swift è sicuramente differente da quello di molti altri artisti, poiché lungi dallo screditare le amanti passate del suo compagno, si dice grata per averlo reso l’uomo di cui lei si è innamorata.

Allo stesso modo, anche gli uomini della sua vita le hanno lasciato degli insegnamenti, e tutte le delusioni passate l’hanno resa la donna che è adesso.

In un’altra sua canzone, intitolata “Paper Rings”, e anch’essa facente parte del disco “Lover” (2019), Swift scrive similmente “Tesoro, senza tutti gli ex, i litigi e i difetti, non saremmo qui”.

Inoltre, è importante sottolineare che la relazione attuale tra Swift e il suo compagno si distingue dalle precedenti. Non si tratta di una storia passeggera, volta ad insegnare qualcosa in vista della prossima. “Tutte le stelle si sono allineate e intrecciate”, la loro storia è destinata a durare, e per questo Swift insegnerà al compagno “come il per sempre fa sentire”.