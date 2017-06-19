Caricamento...

Beatrice Valli e Marco Fantini non si sposano: crisi prima della nascita di Bianca

19/06/2017

Beatrice Valli e Marco Fantini non si sposano più… Panico nel mondo di Uomini e Donne. La coppia che non ha avuto un percorso semplicissimo alla fine ha deciso di lasciarsi? Il mondo del gossip proclama già la crisi poco prima della nascita della figlia Bianca. Beatrice Valli e Marco Fantini non si sposano più, svaniscono così le speranze di vedere la coppia sull’altare prima della nascita della figlia Bianca. Il matrimonio della coppia di Uomini e Donne quest’anno era tra i più attesi dell’estate, qualcosa sembrava muoversi in silenzio… E invece salta tutto senza un valido perché. Il mondo del gossip è assolutamente certo che Beatrice Valli e Marco Fantini siano nuovamente in crisi, anche se questa volta la vittima di tutto potrebbe essere solo la piccola Bianca che non è ancora venuta al mondo. Qual è dunque la verità che si cela dietro la storia d’amore tra Beatrice Valli e Marco Fantini? La coppia di Uomini e Donne ha deciso di far saltare il matrimonio, la decisone però non sarebbe scaturita da una crisi. Beatrice Valli e Marco Fantini non si sposano ma questo non ha scatenato la crisi prima della nascita di della figlia Bianca. A spiegare tutto è stata la stessa Beatrice Valli in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Top. Mi sarebbe piaciuto sposarmi incinta, ma la proposta non è arrivata. Quindi mi accontento così, anche perché ora ci lega una persona ancora più speciale di un semplice contratto”.
