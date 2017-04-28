Temptation Island 2017 quando inizia? Rumors tentatori di Uomini e donne
Anticipazioni Temptation Island 4: la data di inizio è a giugno 2017? Scopriamo quali volti del trono classico potremmo rivedere
La data di inizio di Temptation Island 4 non è ancora stata comunicata ma i rumors di oggi si concentrano sull’ultima settimana di giugno 2017. Il docureality di Canale 5 giunto alla quarta stagione sarà condotto da Filippo Bisciglia, e le riprese inizieranno il prossimo mese. I casting per partecipare a Temptation Island 2017 sono aperti da tempo e la produzione si sta affrettando a chiudere il cast. Non mancheranno alcuni volti di Uomini e donne e gli occhi sono tutti puntati sui profili social degli ex protagonisti del trono classico.
I tentatori che proveranno a conquistare le fidanzate potrebbero essere Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Sonia Lorenzini e Leonardo Riccardi che si era presentato per Ludovica Valli. Nel cast di Temptation Island 2017 secondo i rumors ci potrebbe essere Fabiana Barra seduta tra le corteggiatrici di Manuel Vallicella.
Rispetto alle passate edizioni, Temptation Island 4 si soffermerà molto di più su tentatori e tentatrici che non saranno semplici comparse. I telespettatori potranno conoscerli meglio e giudicarli. Per scoprire chi sono però dobbiamo attendere ancora qualche giorno e vi invitiamo a restare sintonizzati sul nostro sito per le news e le anticipazioni in anteprima!
