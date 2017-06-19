Cherry Season anticipazioni: ci sarà la terza stagione?

Anticipazioni Cherry Season 3: quando vanno in onda le nuove puntate della soap Le stagioni del cuore

Le avventure di Oyku e Ayaz ci terranno compagnia ancora per molto tempo? La soap turca Cherry Season Le Stagioni del Cuore va in onda tutti i giorni su Canale5. Dopo il grande successo della programmazione la scorsa estate, Mediaset ha deciso di mettere in standby Cherry Season per lasciare spazio ai programmi del palinsesto invernale e ora Le Stagioni del Cuore sono tornate sui nostri schermi. In Italia la soap è stata divisa in 200 puntate di 45 minuti e ad agosto 2017 assisteremo alle battute finali. Purtroppo abbiamo delle brutte notizie, perché non ci sarà Cherry Season 3.

Da tempo si parlava della scelta degli autori di voler chiudere Cherry Season dopo la seconda stagione perché in Turchia era stata accolta con poco entusiasmo. Inspiegabilmente gli ascolti erano calati tanto da spingere i produttori a girare solo 8 puntate. Le anticipazioni finali sono molto emozionanti e non vogliamo togliervi il piacere di scoprire cosa succederà ai beniamini della soap turca Cherry Season – Le stagioni del cuore. Intanto vi diamo una buona notizia, anche se Cherry Season 3 non ci sarà, potete correre in edicola per acquistare il giornale dedicato alla soap, inoltre dalle ultime anticipazioni che giungono dai nostri informatori, pare che la casa editrice che già si occupa del magazine della soap Il Segreto, abbia deciso di pubblicare anche un calendario.

La data di uscita del giornale e del calendario di Cherry Season – Le stagioni del cuore, è ancora top secret, i protagonisti saranno gli attori della soap turca per un numero speciale tutto da collezionare. Non mancheranno dettagli sulle puntate di Cherry Season, interviste, anteprime e l’immancabile gossip sul matrimonio tra Ayaz e Oyku che sono una coppia anche nella vita reale!