Beautiful, anticipazioni americane: il ritorno di Hope

di Redazione 25/06/2017

Beautiful rimane una delle soap più amate al mondo anche perché nella sua storia ha sempre lasciato spazio a risvolti clamorosi. Il prossimo, come dicono le anticipazioni tv relative alle puntate americane, è legato al ritorno di Hope Logan, ancora una volta interpretata da Kimberly Matula. La bionda attrice americana un paio di anni fa ha lasciato il cast per dedicarsi ad alcuni progetti cinematografici ma è rimasta in ottimi rapporti e di recente è tornata sul set per girare alcune puntate ma i suoi fans sperano che il ritorno sia definitivo. Ufficialmente Hope, dopo aver perso il bambino che aspettava dopo la violenta lite con Quinn, ha deciso di staccarsi definitivamente da Wyatt e Liam trasferendosi nella sede di Milano della Forrester e lì è rimasta per dimenticare tutto e cambiare vita. Ma le anticipazioni americane di Beautiful confermano che tornerà presto in scena con un colpo di scena da urlo: infatti tornerà da Milano con le carte del suo divorzio da Wyatt perché ha scoperto che in realtà per un problema burocratico loro risultano ancora marito e moglie. Il ragazzo ormai ha cominciato un'altra vita e quindi non avrà problemi a firmare, ma intanto il suo rientro fa discutere. Se è vero infatti che Kimberly Matula attualmente è impegnata sul set di altre produzioni, tra cui una importante serie tv, i fans sperano che il rientro di Hope nel cast di Beautiful non sia limitato solo a qualche puntata, ma possa durare nel tempo e farla diventare di nuovo un personaggio fisso nella soap. E voi cosa ne pensate?

