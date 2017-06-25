Home Intrattenimento Uomini e Donne news: Mattia Marciano pronto per il trono

Uomini e Donne news: Mattia Marciano pronto per il trono

di Redazione 25/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Intervistato da 'Radio Radio' l'ex corteggiatore Mattia Marciano ammette che accetterebbe di diventare tronista a Uomini e Donne e lancia una frecciatina a Desirée Popper Mattia Marciano è rimasto profondamente deluso dalla conclusione della sua esperienza come corteggiatore di Uomini e Donne anche perché l'addio prematuro di Desirée Popper non gli ha permesso di scoprire se sarebbe stata lui la scelta o meno. Ma in compenso è amatissimo dal pubblico e il suo nome speso viene indicato come possibile nuovo tronista. E lui che dice? Intervistato da 'Radio Radio' il ragazzo napoletano non si tira indietro e ammette che non accettare sarebbe da ipocriti, lui direbbe sì se arrivasse una proposta. Poi però il bel Mattia è tornato sul rapporto con Desirée. Della tronista brasiliana l'aveva colpito subito la semplicità, ma con il passare delle settimane la sua prima impressione è cambiata notevolmente anche se lui non rinnega nulla del suo percorso. L'ex corteggiatore ammette di aver probabilmente sbagliato qualcosa, ma comunque pensando a quello che è successo e a come è andata a finire sente di essere stato anche troppo signore. Ma cosa ne pensa della fuga della tronista ancora prima della scelta? Mattia crede sia stata una scusa da parte di Desirée dire di non aver trovato l'amore, avrebbe potuto essere sincera e dopo la fine del programma ha anche sospettato che lei avesse un fidanzato fuori che la aspettava anche se certezze non ce ne sono. Lui però la decisione di lasciare non l'ha mai capita e in fondo nemmeno il pubblico che si è schierato immediatamente dalla sua parte. Ecco perché il nome di Marciano è uno dei più caldi come nuovo possibile tronista.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp