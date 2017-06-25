Home Intrattenimento Temptation Island 2017 gossip oggi prima puntata: due coppie sono già scoppiate?

Temptation Island 2017 gossip oggi prima puntata: due coppie sono già scoppiate?

di Redazione 25/06/2017

Le anticipazioni e i gossip che giungono oggi dal villaggio di Temptation Island 2017, come previsto, sono veramente scoppiettanti: dalle ultime news dalla Sardegna riportate dal braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, sembra che qualcosa di grave sia successo a Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, visto che pare che due coppie siano già scoppiate. A poche ore dalla messa in onda della prima puntata del reality su Canale5 e condotto da Filippo Bisciglia, ecco questa importante notizia che alza la curiosità dei fan di Uomini e Donne e della trasmissione Mediaset e un indizio importante, ovvero due falò. Il gossip pare sia affidabile, visto che sia l’ex gieffino Filippo Bisciglia, sia la redattrice di puntata, Raffaella Mennoia, hanno confermato la notizia. Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo è l’unica coppia famosa di Temptation Island 2017 e pare che le parole criptiche postate dall’autrice del Trono Classico sui social, alcune siano dedicate pure a Riccardo e Camilla. Le news dal villaggio della Sardegna, specie riguardo le coppie e la situazione tentatori/tentatrici, sono veramente rarefatte e avere anticipazioni dellal prima puntata si può considerare un regalo. E’ confermato che due delle sei coppie di Temptation Island 2017 sono già scoppiate. Raffaella Mennoia su Facebook ha scritto che nella stessa settimana e nello stesso luogo ha assistito a tre matrimoni felici, al dubbio di una sposa, a due mancati fallimenti in relazioni stanche, a molte bugie raccontate in silenzio ad un’ipocrisia che dura da anni e a troppe lacrime finte. I fan della trasmissione dell’estate 2017 si sono riversati sulla pagina per avere chiarimenti a riguardo, soprattutto perché l’autrice di fiducia di Maria De Filippi ha scritto che i telespettatori di Temptation Island, nella prima puntata, si troveranno due falò ad attenderli, anche se la Mennoia si è guardata bene dal fare dei nomi. Una delle due coppie lasciate è quella di Riccardo e Camilla?

