Belen e Stefano complici a Selfie le cose cambiano 2

di Redazione 09/05/2017

Come previsto i grandi protagonisti della prima puntata di Selfie – Le cose cambiano in prima serata su Canale 5 non sono stati Simona Ventura o i personaggi che ha vario titolo hanno chiesto aiuto per modificare qualche aspetto della loro vita ma Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due sono tornati a lavorare insieme in televisione aeanche in questa occasione non sono mancate le battute e le frecciatine anche se a sorpresa la showgirl argentina si è schierata dalla parte dell'ex marito quando ha avuto bisogno di un sostegno. É successo quando fra Stefano De Martino e Tina Cipollari è cominciata una discussione sul caso di un ricorso alla chirurgia estetica. Il ballerino napoletano e la storica opinionista di Uomini e Donne avevano idee decisamente diverse, perché lui ha spiegato che non sempre ricorrere al bisturi è la soluzione ideale per cambiare le cose. Così quando Simona Ventura ha chiesto l'opinione di Belen, Stefano rassegnato si aspettava una risposta negativa da parte della sua ex che invece gli ha dato ragione. Ma quando De Martino è andato anche oltre ammettendo che una donna ha bisogno di attenzioni, la sua ex moglie lo ha fulminato: “Già, adesso se n'è reso conto”. Scambi di battute che sono rimasti comunque sempre molto civili perché fra i due è tornato il rispetto dopo un periodo difficile. Ma Belen non è l'unica ex che lavora insieme a Stefano negli ultimi tempi. Nel 'serale' di Amici 16 infatti il ballerino è insieme ad Emma Marrone e anche con lei non mancano le occasioni per battute al pepe. Secondo le anticipazioni tv della puntata che vedremo sabato prossimo, 13 maggio, per decidere di avrebbe iniziato tra i Bianchi e i Blu c'è stato un gioco al quale hanno partecipato Emma ed Elisa insieme a De Martino e al collega Marcello Sacchetta. Si trattava di infilare alcune banconote del Monopoly all'interno di coppe di reggiseni giganti e la cantante salentina dopo aver chiesto al suo ex di aiutare Elisa con i reggiseni lo ha preso in giro: “Va bene, tu sei buono soltanto a toglierli”. Solo una battuta, ma fulminante

