Gossip Giulia Valentina all'Eurovision Song Contest 2017 con Francesco Gabbani?
di Redazione
08/05/2017
Il mondo del gossip in subbuglio, Giulia Valentina all'Eurovision Song Contest 2017 con Francesco Gabbani? Il cantante da anni è sentimentalmente impegnato con la tatuatrice Dalila Iardella, dichiarandosi innamorato e fedele... Nelle ultime ore però il vincitore di Sanremo 2017 però potrebbe partire all'Eurovision insieme all'ex fidanzata di Fedez, sarà vero? Francesco Gabbani è un personaggio noto al mondo del gossip, nonostante abbia cercato di prenderne le dovute distanze. Del cantante infatti sappiamo che è sentimentalmente legato a Dalila Iardella, con la quale convive da anni. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2017 con Occidentali's Karma ha deciso di aprire il cuore raccontando un po' la sua vita, sottolineando come la fidanzata sia stata il pilastro portante di ogni cosa. Insomma un amore da favola, quello che tutte le donne probabilmente vorrebbero. Nelle ultime ore però alcune news di gossip voglio il cantante vicino a Giulia Valentina, la nota ex fidanzata di Fedez. Francesco Gabbani dunque è in crisi con la fidanzata? La risposta a questa domanda è "assolutamente no". Dunque perché Giulia Valentina seguirà Francesco Gabbani all'Eurovision Song Contest 2017? Sfatato il gossip circa la crisi di coppia tra Francesco Gabbani e Dalila Iardella, come mai Giulia Valentina seguirà l'artista in Ucraina? Dopo il successo ottenuto con Giampaolo Morelli alla conduzione di Fan Car-aoke, Giulia Valentina è pronta per una nuova avventura lavorativa, sempre nell'ambito della musica. L'ex storica fidanzata di Fedez il prossimo 13 maggio sarà in diretta da Kiev (Ndr. Città dove si tiene l'Eurovision Contest) per annunciare le votazioni dell'Italia, raccontando appunto l'avventura di Francesco Gabbani
Articolo Precedente
Belen e Stefano complici a Selfie le cose cambiano 2
Articolo Successivo
Festa della mamma 2017 auguri e idee regalo low cost per tutti i tipi di madre
Redazione