Uomini e Donne news Marco Cartasegna e Federica Benincà, prime foto dopo la scelta

Redazione Avatar

di Redazione

09/05/2017

Marco Cartasegna e Federica Benincà sono la news sulla bocca di tutti: i due si sono conosciuti al Trono Classico di Uomini e Donne e il tronista ha fatto la sua scelta a discapito di Giorgia Pisana, ma se nel caso di altre scelte, le coppie hanno fatto trapelare qualcosa come dediche e foto, i fan sfino ad oggi erano preoccupati che il tronista bocconiano avesse fatto il passo più lungo della gamba e che si fosse reso conto che aver scelto Federica è stato un errore. Per fortuna, oggi attraverso i social sono apparse le prime foto e i primi video di Marco e Federica dopo la scelta grazie a un prezioso contributo del sito NewsUeD, sempre aggiornatissimo. Marco Cartasegna e Federica Benincà sono decisamente una coppia che non perde tempo in smancerie: rispetto a molte altre scelte del Trono Classico di Uomini e Donne, i due non hanno sprecato molte parole e sembra quasi che tra i due sia iniziata una frequentazione piuttosto che una coppia di fidanzati ufficiali. Ovviamente, tutti attendevano la messa in onda della scelta per capire se i due avrebbero postato news o qualcosa sui social, però è successo lo stesso quello che tutti i followers attendevano. A pochi giorni dalla loro scelta, Marco Cartasegna e Federica Benincà sono stati immortalati da amici e da utenti social, i quali hanno postato immagini e video della coppia felice a Milano. Come si evince dalle foto, Marco e Federica hanno mantenuto il loro comportamento classico di Uomini e Donne: poche smancerie, anche se i loro sguardi sono complici. Non resta che attendere la fine della puntata odierna del Trono Classico per gustarci le prime foto ufficiali della nuova coppia.
