Soleil Sorge Instagram, finalmente una dedica d'amore per Luca Onestini
di Redazione
16/05/2017
Soleil Sorge finalmente torna attiva su Instagram! L'ex corteggiatrice si è lasciata andare sui social con una dedica d'amore per Luca Onestini. Fiumi di parole d'amore per il fidanzato tanto conteso durante Uomini e Donne? I fan però non sono totalmente convinti dal post della Sorge, quasi fosse un atto semplicemente dovuto e non voluto. Continuano così i dubbi sulla storia d'amore nata tra Soleil Sorge e Luca Onestini. A quanto pare il gossip sulla ragazza lascia dientro di se vari dubbi sul rapporto con Luca Onestini. L'ex corteggiatrice poco prima della scelta si era racchiusa in uno strano silenzio social, non a caso abbiamo avuto modo di vedere solo le sue Instagram stories. Nel momento in cui però il sogno d'amore con Luca Onestini si realizza ecco che i post su Instagram di Soleil Sorge si bloccano per giorni... La cosa ha fatto letteralmente perdere la pazienza ai fan dell'ex corteggiatrice che l'hanno sostenuta in tutto e per tutto fino a ore, tanto che dopo svariate richieste è arrivata la dedica d'amore per l'ex tronista. Lo scatto in questione non mostra la coppia insieme, ma bensì solo Soleil Sorge in forma smagliante. "La felicità si insinua nello spiraglio di una porta che non sapevi di aver lasciato aperta", ecco la descrizione che accompagna il post su Instagram di Soleil Sorge. I fan a questo punto si chiedono: come mai l'ex corteggiatrice non si mostra insieme a Luca Onestini? Chissà se la foto con dedica è solo un modo per far contenti i fan e nascondere così una prima crisi...
Articolo Precedente
Emma Marrone gossip: la salentina non si trattiene e lo dichiara a Maria De Filippi
Articolo Successivo
Belen e Stefano De Martino fanno pace grazie a Selfie? Il gossip che spiazza
Redazione