Belen Rodriguez al Maurizio Costanzo show: la frecciatina del conduttore

Maurizio Costanzo infuriato con Belen Rodriguez. La showgirl era in ritardo e il giornalista l’ha rimproverata: «Entra e falla finita»

Nell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, la protagonista indiscussa è stata Belen Rodriguez. Per la prima volta la showgirl argentina si è presentata in compagnia dell’attuale fidanzato, il motociclista Andrea Iannone. L’intervista a Belen era uno dei momenti più attesi dopo le scaramucce con Maurizio Costanzo. La Rodriguez si è presentata in ritardo sul palco del talk perché Costanzo l’ha spedita in Argentina. Al settimanale Nuovo il marito di Maria De Filippi aveva rilasciato queste dichiarazioni che avevano fatto infuriare la showgirl.

Maurizio Costanzo ha replicato affermando che è vero che l’ha rispedita nella sua terra ma il problema è che la nuova inviata di Selfie – Le cose cambiano, ci mette molto tempo anche per il viaggio da Milano a Roma. Il giornalista voleva solo lanciare una provocazione e non c’è mai stata una vera e propria lite, i rapporti sono sempre molto sereni. Smaltito l’imbarazzo Belen Rodriguez ha stupito tutti con la sua simpatia e ha parlato finalmente della nuova relazione.

L’ex moglie di Stefano De Martino ha sempre voluto tenere lontano dai riflettori la storia, ma ormai sui social e su Instagram ci sono tantissime foto della coppia. Belen Rodriguez è molto fedele e spesso raggiunge Andrea Iannone alle gare. Per il motociclista è un “portafortuna”, la prima volta che si è presentata ha vinto. Belen e Andrea sono innamoratissimi e negli ultimi giorni rumors sempre più insistenti si concentrano sulla decisione di andare a vivere insieme.