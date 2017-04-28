Emma Marrone arriverà l'amore con Riccardo Scamarcio? Indizi social
di Redazione
28/04/2017
Emma Marrone arriverà l'amore con Riccardo Scamarcio? A quanto pare i due saranno la coppia simbolo di questa primavera estate 2017! Ancora una volta la cantante salentina è protagonista del gossip italiano per via dei suoi amori probabili e non. Nel frattempo i fan della Marrone sono già a caccia di indizi social. Emma Marrone arriverà l'amore? Nel momento in cui Emma è tornata ad Amici di Maria De Filippi sono immediatamente arrivati i primi avvistamenti con Stefano De Martino. Un ritorno di fiamma con il ballerino professionista regalerebbe tanta gioia ai fan... Ma a quanto pare nella vita della Marrone c'è un altro uomo. Dopo tanto gossip sulla vita sentimentale sulla cantante salentina ecco il punto di svolta. Emma Marrone e Riccardo Scamarcio stanno insieme? La notizia riguardante la loro storia d'amore ieri è arrivata grazie a Novella 2000 che ha pizzicato l'attore e la cantante durante una bellissima giornata di sole. Belli e tenebrosi come non mai, una storia d'amore tra i due sembrerebbe quasi l'epilogo di una favola: il principe azzurro che trova la sua principessa? La notizia di un'ipotetica storia d'amore tra Emma Marrone e Riccardo Scamarcio ha lanciato i fan nella caccia agli indizi social che renderebbero reale il gossip. I fan della cantante salentina avevano già intuito che qualcosa fosse cambiato nella sua vita dopo lo stravolgimento del look. D'altronde nel momento in cui una donna cambia taglio di capelli è in arrivo anche un cambiamento radicale. Riccardo Scamarcio potrebbe essere quindi l'uomo giusto per vivere un amore?
Redazione