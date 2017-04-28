Home Intrattenimento UeD anticipazioni Trono Classico: Mattia Marciano corteggiatore di Rosa Perrotta?

di Redazione 28/04/2017

La registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne avvenuta mercoledì 26 aprile 2017 è stata all’insegna delle sorprese: le anticipazioni rivelano che, dopo l’annuncio a sorpresa della coppia ospite Alessia Cammarota e Aldo Palmeri ,e quello del tronista Marco Cartasegna, che ha annunciato la scelta tra Federica Benincà e Giorgia Pisana, anche le due troniste Rosa Perrotta e Desirée Popper hanno fatto discutere, soprattutto a causa di un corteggiatore. Si tratta di Mattia Marciano, il quale ha deciso di corteggiare la bella brasiliana piuttosto che la modella salernitana. Chi pensava che il percorso a Uomini e Donne di Mattia Marciano fosse orientato solamente verso Desirée Popper, deve ricredersi. Nel corso dell’ultima registrazione del Trono Classico di mercoledì 26 aprile 2017, Rosa Perrotta ha letteralmente rincorso il corteggiatore per cercare di convincerlo a corteggiarla. Tutto è iniziato con un chiarimento in camerino tra Desirée e Mattia, perché durante l’esterna i due ragazzi si sono baciati, ma la brasiliana non si è dimostrata entusiasta del gesto, scatenando il putiferio. La Popper ha fatto capire che per lei, quel bacio non contava nulla e Mattia, per ripicca, non si è presentato in esterna. Durante la puntata, la tronista gli ha detto chiaramente che se doveva comportarsi così, per lei poteva anche andarsene. Dopo le affermazioni di Desirée Popper, Mattia Marciano si è alzato e se ne è andato, ma a sorpresa non è stata Desirée a rincorrerlo per fargli cambiare idea, bensì Rosa Perrotta. Le anticipazioni parlano chiaro: tronista è andata in camerino dal corteggiatore per fargli capire che, se volesse, poteva benissimo corteggiare lei. Il gesto non è piaciuto ai corteggiatori della Perrotta, in primis ad Alex Adinolfi che si è arrabbiato tantissimo. Più comprensivo invece Pietro Tartaglia. Ma Rosa ha già incassato un altro due di picche da Mattia, perché durante la registrazione di mercoledì non sembrava intenzionato a tornare sui suoi passi con la modella salernitana. Desirée Popper reagirà o la situazione le è indifferente?

