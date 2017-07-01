Home Intrattenimento Belen Rodriguez alla festa di Marco Borriello a Ibiza: crisi con Andrea Iannone?

Belen Rodriguez alla festa di Marco Borriello a Ibiza: crisi con Andrea Iannone?

di Redazione 01/07/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Belen Rodriguez e Marco Borriello continuano a vedersi, nonostante la showgirl sia fidanzata con il Campione di MotoGP Andrea Iannone e al calciatore del Cagliari siano attributi vari flirt, tra cui Cristina Buccino. I due si proferiscono amici e a provarlo è la presenza dell’argentina alla festa che il calciatore ha dato nella sua villa a Ibiza, in occasione del suo 35esimo compleanno. La news è trapelata dal sito Gossip.it, il quale parla di un super party con open bar, catering, dj set e addirittura fuochi d’artificio. L’ex moglie di Stefano De Martino, però, si è presentata da sola: che ci sia aria di crisi tra i due? In realtà, la presenza di Belen Rodriguez alla festa doveva passare inosservata, ma il DJ della festa, forse nella foga di scattare foto ai VIP presenti alla festa per i 35 anni di Marco Borriello, ha catturato l’immagine della showgirl argentina, da sola. Andrea Iannone, a quanto sembra, è impegnato in Germania in occasione della MotoGP, ma la presenza della ex di Borriello e di Fabrizio Corona ha fatto impazzare i gossip. Belen Rodriguez, sempre molto attiva su Instagram, stavolta non ha ceduto alla tentazione di fare selfie e di postarli sui social per non alimentare chiacchiere, così come ha fatto Marco Borriello. Tra i tanti invitati, erano presenti il calciatore Paolo Cannavaro, fratello del più famoso Fabio. Grande assente Cristina Buccino, segno che il presunto flirt con Borriello era solo un gossip e nulla più. Non pervenuta invece Camila Morais, la modella con la quale pare che Borriello abbia un ritorno di fiamma in corso. Tempo di rimpatriate per tutti: l ‘argentina ha rivisto a Ibiza anche l’ex Stefano De Martino: i due ex coniugi per il secondo anno consecutivo hanno deciso di trascorrere le vacanze estive sulla stessa isola per il bene del loro figlio Santiago.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp