Supervivientes, Paola Caruso eliminata dall’Isola dei Famosi spagnola
di Redazione
01/07/2017
I sogni di gloria di Paola Caruso si sono infranti: la Bonas è stata definitivamente eliminata da Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola. La showgirl era partita lo scorso aprile alla volta dell’Honduras, per la sua seconda esperienza nel format che da più di dieci anni appassiona milioni di telespettatori. La voglia di avventura e di mettersi in gioco l’hanno spinta a partecipare nuovamente al programma, dove ha condotto un’esperienza ancor più travagliata rispetto a quella italiana. Paola non si è fatta mancare nulla in questa avventura travagliata: love-story, tensioni, violenti litigi e risse e quant’altro, tanto che si è guadagnata l’antipatia degli altri concorrenti, ma non del pubblico ispanico, il quale, dopo il balletto di Tanti Auguri, l'ha presa in simpatia. Durante l’edizione italiana dell’Isola dei Famosi, Paola Caruso ha conquistato il pubblico con il suo carattere estroverso, la sua risata caratteristica e il suo essere solare, tanto che si era classificata quarta, superata solo da Mercedes Henger, Jonas Berami e dal vincitore Giacobbe Fragomeni. Mentre per Supervivientes, non è stato così: la Bonas è stata costretta ad abbandonare l’Honduras definitivamente nonostante gli appelli dei suoi fan dall'Italia e anche dalla Spagna. Paola Caruso era già stata eliminata da Supervivientes: mandata al televoto molte volte, la prima volta è stata eliminata, ma è tornata in gioco sotto forma di zombie, ovvero rubando il cibo agli altri concorrenti e facendo dispetti ai naufraghi, ma vivendo in una palafitta in completa solitudine. Nonostante il pubblico spagnolo l’abbia più volte salvata, i concorrenti d Supervivientes l’hanno nominata in continuazione, causando in lei tristezza e depressione. Infatti, la Bonas ne ha risentito dell’esperienza attraverso il suo fisico, una volta formoso e ora pelle e ossa. Anche Simona Ventura, compagna di avventura dell’Isola italiana e storica conduttrice del reality, l’ha sostenuta, ma non è bastato: Paola Caruso, la Bonas, è la settima eliminata dell’Isola Spagnola.
