Temptation Island 2017 anticipazioni seconda puntata: Selvaggia e Francesco si sono sposati?
di Redazione
01/07/2017
Lunedì scorso è iniziata la quarta edizione di Temptation Island, e diverse coppie sono già in crisi, tra le quali quella composta da Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. I due fidanzati romani hanno da subito mostrato di essere in profonda crisi, tanto che già prima di separarsi, hanno iniziato a litigare tremendamente. Chi pensava che la coppia scoppiasse, deve ricredersi, perché le anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation Island 2017 rivelate da IlVicoloDelleNews sono veramente scoppiettanti: pare che sarà celebrato un matrimonio, e la coppia di sposini, secondo gli ultimi gossip, potrebbe essere proprio Selvaggia e Francesco! Possibile che la coppia più litigiosa del reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia sia quella che ha convolato a nozze in Sardegna? Durante la prima puntata, tutti i telespettatori sintonizzati su Canale5 hanno visto che Selvaggia ha iniziato a sfogarsi con i tentatori, rivelando il tradimento del fidanzato e di essere stata offesa verbalmente da Francesco. Di conseguenza, il ragazzo si è dapprima infuriato e, solo in spiaggia, si è lasciato andare a un pianto liberatorio. Per la seconda puntata di Temptation Island 4 ci sarà questo colpo di scena? Francesco Chiofalo, poi, non ha perso tempo per conoscere più approfonditamente una tentatrice, scatenando una furiosa polemica a mezzo social. Insomma, questa coppia sembra molto vicina a separarsi, ma le anticipazioni rivelate dal sito IlVicoloDelleNews sembrano essere vere. Infatti, qualcuno ha notato una foto su Instagram nella quale Selvaggia indossa una fede nuziale al dito. E questo ha fatto esplodere i fan, i quali si sono riversati sui profili social del conduttore, della trasmissione e dei diretti interessati per chiedere delucidazioni, ma finora non ci sono né conferme, né smentite. Davvero Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo si sono sposati durante Temptation Island 2017?
