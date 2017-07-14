Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? Ecco la conferma del gossip
di Redazione
14/07/2017
Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono in crisi? La rottura della coppia è uno dei gossip più attesi di questa estate 2017, soprattutto per quanto riguarda un effettivo ritorno di fiamma con Stefano De Martino. La verità, però, forse non è quella che immaginiamo.... Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? Probabilmente la coppia non sta passando un periodo davvero eccezionale, soprattutto da quando si evince dai vari giornali di gossip. La crisi tra la showgirl e il motociclista secondo alcuni rumors non è una cosa assolutamente momentanea, come la presenza di Stefano De Martino d'altronde. Belen Rodriguez molto spesso questo inverno ha postato delle foto che mettevano in mostra il bellissimo anello di fidanzamento che le ha regalato proprio il suo ex marito, una cosa alquanto strana dato che i due (almeno in tv) riescono a trovare la scusa perfetta per lanciarsi delle frecciatine. Nell'ultimo mese e mezzo però sembra esser saltato il matrimonio con Andrea Iannone, il motociclista è lontano dalla fidanzata e Stefano De Martino sempre più vicino amore del figlio Santiago? La conferma del gossip riguardante la crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è arrivata proprio sui social, tanto amati dalla showgirl. Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? Al momento la coppia a quanto pare non ha deciso di lasciarsi, anzi sembra che abbia trovato il modo per superare tutto. Il gossip riguardante la crisi più che non trovare una conferma, possiamo dire che torna a essere in stand-by. Stanotte Andrea Iannone ha pubblicato su Instagram un selfie, dove si evince chiaramente che la mano che gli accarezza il viso è proprio quella di Belen Rodriguez. Lo scatto è accompagnato dal commento: "Fra tante nuvole tu sei il mio sole"... La showgirl e il motociclista pare che abbiano fatto pace, ma forse la tempesta non è ancora passata?
