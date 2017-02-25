Home Attualità Mario Serpa Uomini e Donne gossip news, rivelazione shock sul suo passato

di Redazione 25/02/2017

Le anticipazioni riguardo Uomini e Donne di oggi non sono dedicate ai protagonisti del Trono Classico, bensì agli ex protagonisti del Trono Gay: stiamo parlando di Claudio Sona, il tronista, e di Mario Serpa, il corteggiatore nonché scelta.. L’esperienza ha portato il giovane romano ad approdare nel programma di Maria De Filippi come opinionista, ma le ultime news di gossip che sono trapelate in queste ore portano alla luce una rivelazione shock sul suo passato, ancora più dei video e delle foto con Lele Mora. I Clario ( O ClaMario) sono a rischio a causa di questa notizia, come la carriera del Serpa a UeD? Dopo la scelta di Mario Serpa da parte del protagonista del Trono Gay di Uomini e Donne, i due fidanzati sembrano essere attaccati da più parti. I Clario, o ClaMario come molti fan li hanno soprannominati, hanno dovuto subire la presunta verità di Stefano Gabbana, il quale asserisce che Claudio Sona sarebbe stato fidanzato con il modello Juan Fran Sierra fino a novembre; poi, lo stesso modello veronese ha dovuto rispondere ai fan riguardo il tatuaggio dell’ex fidanzato, che faceva dubitare che l’amore verso Mario fosse genuino. Ora, l’ultima news di gossip dritta da Dagospia, una rivelazione shock sul suo passato che riguarda anche il noto programma condotto da Maria De Filippi. Pare che Mario Serpa, prima di essere opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne e prima ancora di diventare corteggiatore del Trono Gay, abbia fatto un casting come candidato a partecipare al Trono Classico. La rivelazione shock che riguarda il suo passato e il programma ha dell’incredibile: il Serpa cercava la ragazza della sua vita e quindi cercava di partecipare al dating show come tronista, chiedendo aiuto a un ex fidanzato molto esperto nel settore della comunicazione per arrivare al suo scopo. La notizia è stata riportata dal giornalista Dandolo su Dagospia e riportata anche da IlVicoloDelleNews. Insomma, per la coppia gay la bufera non sembra placarsi e in molti pensano che Mario possa aver usato Claudio, visto cosa fa ora. Questa sorta di scoop farà scoppiare i ClaMario (o Clario), o torneranno più forti di prima?

