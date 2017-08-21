Belen Rodriguez fuma in aereo: atterraggio d’emergenza?

Volo da Ibiza alla Grecia in ritardo di 5 ore, la showgirl si difende: fumava la sigaretta elettronica

Belen Rodriguez fuma in aereo: denunciata

ha mandato in tilt undaalla, ma non a causa del suo bikini sexy o per le sue forme: durante il tragitto, l’argentina avrebbe acceso unafacendo scattare l’allarme tra i componenti dell’equipaggio. L’ex moglie di Stefano De Martino era accompagnata dal fidanzato Andrea Iannone, il quale sarebbe stato richiamato perché non aveva allacciato le cinture di sicurezza. Anche Belen era stata ripresa per questo, prima di decidere di accendersi una “bionda” e. L’allarme antincendio è scattato immediatamente, tanto che il comandante dell’aereo privato ha chiesto alla torre di controllo di effettuare unIl volo privato ha ottenuto il via libera per atterrare a, quello più vicino. Una volta a terra, tutto l’equipaggio, comandante compreso, si è scagliato contro Belen Rodriguez, ma a sua volta la showgirl era veramente infuriata per il fatto che il viaggio è stato interrotto bruscamente. Lo scalo a Lamezia è durato per 5 ore, in quanto il primo pilota si è rifiutato di riprendere il volo per la Grecia e addirittura avrebbe sportocontro la showgirl. Infatti sul velivolo sono saliti gli agenti dellae ilper ricostruire i fatti.o no durante il? Secondo la versione dell’argentina, non si è messa a fumare, bensì a: era unae non una bionda tradizionale quella che la fidanzata del campione disi è concessa in volo e la discussione con il comandante è nata per il fatto che i passeggeri non sono stati avvisati della sua decisione, ma la coppia è stata comunque costretta a cambiare aeroplano per raggiungere la loro meta.