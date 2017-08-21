Belen Rodriguez fuma in aereo: atterraggio d’emergenza?
di Redazione
21/08/2017
Volo da Ibiza alla Grecia in ritardo di 5 ore, la showgirl si difende: fumava la sigaretta elettronicaBelen Rodriguez ha mandato in tilt un volo transfer da Ibiza alla Grecia, ma non a causa del suo bikini sexy o per le sue forme: durante il tragitto, l’argentina avrebbe acceso una sigaretta facendo scattare l’allarme tra i componenti dell’equipaggio. L’ex moglie di Stefano De Martino era accompagnata dal fidanzato Andrea Iannone, il quale sarebbe stato richiamato perché non aveva allacciato le cinture di sicurezza. Anche Belen era stata ripresa per questo, prima di decidere di accendersi una “bionda” e fumare in aereo. L’allarme antincendio è scattato immediatamente, tanto che il comandante dell’aereo privato ha chiesto alla torre di controllo di effettuare un atterraggio di emergenza.
Belen Rodriguez fuma in aereo: denunciataIl volo privato ha ottenuto il via libera per atterrare a Lamezia Terme, quello più vicino. Una volta a terra, tutto l’equipaggio, comandante compreso, si è scagliato contro Belen Rodriguez, ma a sua volta la showgirl era veramente infuriata per il fatto che il viaggio è stato interrotto bruscamente. Lo scalo a Lamezia è durato per 5 ore, in quanto il primo pilota si è rifiutato di riprendere il volo per la Grecia e addirittura avrebbe sporto denuncia contro la showgirl. Infatti sul velivolo sono saliti gli agenti della Polizia di Stato e il personale Enarc per ricostruire i fatti. Belen ha fumato o no durante il volo transfer? Secondo la versione dell’argentina, non si è messa a fumare, bensì a svapare: era una sigaretta elettronica e non una bionda tradizionale quella che la fidanzata del campione di MotoGP Andrea Iannone si è concessa in volo e la discussione con il comandante è nata per il fatto che i passeggeri non sono stati avvisati della sua decisione, ma la coppia è stata comunque costretta a cambiare aeroplano per raggiungere la loro meta.
