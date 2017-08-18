Svapare sigarette elettroniche spinge a fumare le tradizionali con nicotina

Le e-sig fanno venire voglia di passare alle sigarette vere

Rischi sigarette elettroniche: la ricerca

Il dibattito sullesi arricchisce d un nuovo capitolo: efficace panacea in sostituzione della? Eppure, uno studio recente sostiene che lesiano solamente una sorta di anticamera delle sigarette tradizionali, uno strumento subdolo che darebbe l’illusione di poter, ma che aumenta il rischio di passare alle sigarette vere e proprie.fa solo venire voglia di una classica bionda.è un brutto vizio, ma è allarme per lo studio del dott.r dell’s e pubblicato sulla rivista, giornale collegato alla rivista britannica. Insomma, la e-sig sarebbe uno specchietto per le allodole per gli ignari consumatori, convinti di non impregnarsi ididerivanti dalle “bionde”, mentre ad ogni svapata aumenta il rischio di cadere nella trappola delI ricercatori britannici si sono concentrati su 3mila adolescenti provenienti da 20 scuole sparse per ilo di età è compreso tra iTra loro, era presente un gruppo di ragazzi che aveva giàin precedenza, mentre un altro sedici percento sul totale del campione utilizzava le sigarette elettroniche. I restanti due terzi del campione non aveva mai fumato né svapato. Dopo un anno dalla prima rilevazione, le abitudini legate al fumo dei ragazzi sono cambiate: chi aveva iniziato aleaveva provato in passato le, anche chi non ha