Svapare sigarette elettroniche spinge a fumare le tradizionali con nicotina

di Redazione

18/08/2017

Le e-sig fanno venire voglia di passare alle sigarette vere

Il dibattito sulle sigarette elettroniche si arricchisce d un nuovo capitolo: efficace panacea in sostituzione della nicotina o pericolose per la salute? Eppure, uno studio recente sostiene che le e-sig siano solamente una sorta di anticamera delle sigarette tradizionali, uno strumento subdolo che darebbe l’illusione di poter smettere di fumare, ma che aumenta il rischio di passare alle sigarette vere e proprie. Svapare fa solo venire voglia di una classica bionda. Fumare è un brutto vizio, ma è allarme per lo studio del dott.Mark Conner dell’Università di Leeds e pubblicato sulla rivista Tobacco Control, giornale collegato alla rivista britannica British Medical Journal. Insomma, la e-sig sarebbe uno specchietto per le allodole per gli ignari consumatori, convinti di non impregnarsi i polmoni di nicotina e sostanze nocive derivanti dalle “bionde”, mentre ad ogni svapata aumenta il rischio di cadere nella trappola del fumo.

Rischi sigarette elettroniche: la ricerca

I ricercatori britannici si sono concentrati su 3mila adolescenti provenienti da 20 scuole sparse per il Regno Unito di età è compreso tra i tredici e i quattordici anni. Tra loro, era presente un gruppo di ragazzi che aveva già fumato in precedenza, mentre un altro sedici percento sul totale del campione utilizzava le sigarette elettroniche. I restanti due terzi del campione non aveva mai fumato né svapato. Dopo un anno dalla prima rilevazione, le abitudini legate al fumo dei ragazzi sono cambiate: chi aveva iniziato a fumare le sigarette normali, aveva provato in passato le e-sig, anche chi non ha mai fumato.
