Insetti commestibili in vendita alla Coop Svizzera

Insetti da mangiare: hamburger e polpette di larve sugli scaffali della Coop

L’insetto è servito, buon appetito! Non stiamo scherzando e oggi non è nemmeno il primo di aprile. Sugli scaffali della Coop Svizzera infatti si possono trovare burger e polpette a base di Tenebrio monitor (larve della farina) che sono prodotti da Essento. Una vera e propria rivoluzione alimentare a pochissimi passi da noi perché chi abita al confine della Svizzera può già provare questi prodotti a base di insetti commestibili. La startup svizzera Essento lavora da circa 3 anni per portare su tutte le tavole gli insetti da mangiare cercando di sensibilizzare i consumatori in vista di un appuntamento molto importante. Gli insetti edibili sono dei novel food, la cui vendita sarà facilitata a partire dal prossimo 1° gennaio 2018.

Coop Svizzera e la rivoluzione food: i prodotti a base di larve sono buoni?

La Coop Svizzera ha annunciato che per il momento sono 7 i punti vendita in cui ci sarà questa specie di test per capire se i prodotti a base di insetti hanno successo tra i clienti. Il futuro di cui si parlava ad Expo Milano oggi è una realtà e se pensate che il capoluogo lombardo dista circa 1 ora di macchina da Lugano, potete facilmente immaginare che molti curiosi italiani andranno a comprare i burger e le polpette con le larve. Gli insetti non sono gli unici ingredienti, ma sono abbinati a sedano, porri, spezie, cipolla e aglio. La confezione è molto elegante, in bianco e nero, e per il riferimento agli insetti c’è una piccola figura.

L’insetto c’è ma non si si vede per non allontanare i consumatori. Secondo la FAO sono circa 1900 le specie di insetti commestibili e circa 2 miliardi di persone nel mondo li consumano. La Svizzera è la pioniera della rivoluzione alimentare anche se questi non sono i primi prodotti con insetti, già nel mese di maggio sono state utilizzate derrate alimentari a base di cavallette e grillo domestico. L’allevamento rappresenta ancora un problema ma con l’entrata in vigore del regolamento sui Novel Food ci saranno controlli mirati prima dell’approvazione. E voi cosa ne pensate? Proverete questi alimenti a base di insetti?