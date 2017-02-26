Home Attualità Belen Rodriguez, gossip : l’intervista di Maurizio Costanzo è confermata

di Redazione 26/02/2017

Ormai è guerra aperta tra Belen Rodriguez e Riccardo Signoretti, direttore del settimanale ‘Nuovo’. Tutti è nato dalle news di gossip lanciate dalle rivista, in base alle quali Maurizio Costanzo e Maria De Filippi avrebbero scaricato la showgirl argentina perché loro hanno sempre fatto il tifo per Stefano De Martino e perché, come ha ammesso lo stesso Costanzo, degli amori di Belen non frega più nulla a nessuno invitandola ad andarsene dall’Italia. Subito è arrivata la replica di Belen che ha accusato il settimanale di essersi inventato tutto, anche perché non sarebbe la prima volta. Ma ora su Facebook spunta la controreplica del direttore Signoretti che conferma totalmente la versione dell’intervista a Maurizio Costanzo parola per parola e rilancia, perché l’unico a poter smentire in effetti è il marito di Maria de Filippi e lui non l’ha fatto. E aggiunge: “Capisco che alla soubrette argentina quell'intervista possa dare fastidio, ma diffamare il sottoscritto sulla sua pagina Instagram non ne cambia il contenuto e nemmeno gli effetti”. In effetti fino ad ora spicca soprattutto il silenzio di Costanzo e della moglie che forse non vogliono farsi tirare dentro a questa polemica anche se le frasi del noto giornalista romano hanno creato moltissimo scalpore. Ora Belen lascerà perdere oppure troverà le prove che dimostrano la sua buona fede?

